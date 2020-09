Statia a fost lider absolut de audienta cu Stirile Kanal D de ieri seara, prezentate de Christian Sabbagh.

Materialele prezentate in cadrul Stirilor Kanal D de duminica seara au fost urmarite de o medie de peste 652.000 de romani din intreaga tara, in fiecare minut al difuzarii. Minutul de maxima audienta, atins la 18:34, a adunat in fata micilor ecrane, la Kanal D, 754.000 de telespectatori.

Duminica, in intervalul orar 18:00 – 19:00, Kanal D a fost lider de piata, cu Stirile Kanal D, inregistrand 2,7% rating si 15,8% cota de piata, pe targetul Comercial, 3,7% rating si 15,5% cota de piata, pe targetul National, si 3,0% rating si 12,4% cota de piata, pe targetul All Urban.

Stirile Kanal D din Prime Time prezinta o radiografie a tuturor evenimentelor importante din fiecare zi, si constituie una dintre principalele surse de informare ale telespectatorilor din intreaga tara. In primele opt luni ale anului curent, Stirile Kanal D din Prime Time au inregistrat o crestere de 20% a cotei de piata, la nivel National, comparativ cu aceeasi perioada a anului 2019. De asemenea, si Stirile Kanal D, difuzate la ora 12:00, isi consolideaza pozitia de lider de piata, la nivelul intregii tari, cu o cota de piata de 11,7% inregistrata in primele opt luni ale anului curent.

