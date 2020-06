Stirile Kanal D de la ora 12:00, in preferintele telespectatorilor

Conform datelor furnizate de Kantar Media, Kanal D a fost lider de piata cu Stirile Kanal D, atat in randul publicului din intreaga tara, cat si la orase. In ceea ce priveste targetul Comercial, statia s-a pozitionat pe locul doi in preferintele telespectatorilor.

Stirile Kanal D de pranz, prezentate de Ilinca Obadescu au fost urmarite ieri, in medie, in fiecare minut al difuzarii, de peste 398.000 de fani. Minutul de maxima audienta, atins la 12:57, a adunat in fata micilor ecrane, la Kanal D, peste o jumatate de romani (509.000).

​Joi, in intervalul orar 12:00 – 13:00, Kanal D a inregistrat 2,3% rating si 14,9% cota de piata, pe targetul National, 1,9% rating si 14,0% cota de piata, pe targetul All Urban, si 1,6% rating si 17,4% cota de piata, pe targetul Comercial.