Stirile Kanal D de la ora 12:00, lider absolut de audienta

Stirile Kanal D de la ora 12:00 au plasat Kanal D, vineri, pe primul loc in audiente, pe toate targeturile monitorizate.

Vineri, in intervalul de difuzare 12:00 – 13:00, Kanal D s-a clasat pe primul loc pe toate targeturile monitorizate, inregistrand 2.1% Rating si 15.1% cota de piata, la nivelul publicului din intreaga tara, 1,7% Rating si 14.4% cota de piata, in randul publicului de la orase (All Urban), si 1.4%

rating si 15.0% cota de piata, pe targetul Comercial (21-54 National ABCD), conform datelor furnizate de Kantar Media.

Materialele din cadrul grupajului informativ Kanal D de vineri, prezentat de Cristina Dorobantu, au fost urmărite de o medie de 381.000 de români din întreaga țară, în fiecare minut al difuzării. Minutul de aur, atins la 12:59, a adunat în fața micilor ecrane 523.000 de telespectatori.