Conform datelor furnizate de Kantar Media, in intervalul de difuzare 12:00 – 13:00, Kanal D a devansat celelalte statii concurente, pe toate categoriile de public monitorizate, inregistrand aproape 30% cota de piata, pe targetul Comercial, de peste doua ori mai mult fata de urmatorul post TV clasat.

Ieri, in intervalul orar 12:00 – 13:00, Kanal D s-a pozitionat pe primul loc in topul televiziunilor din Romania, cu 2,0% rating si 28,3% cota de piata, pe targetul Comercial, 3,0% rating si 18,0% cota de piata, pe targetul National, si 2,2% rating si 16,1% cota de piata, pe targetul All Urban.

O medie de peste o jumatate de million (536.000) de telespectatori din intreaga tara urmareau ieri materialele prezentate in Stirile Kanal D. Minutul de maxima audienta, atins la 12:20, a adunat in fata micilor ecrane, la Kanal D, 595.000 de privitori.