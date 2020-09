Marti, 22 septembrie, Kanal D a fost lider absolut de audienta, cu Stirile Kanal D, de la ora 12:00, conform datelor furnizate de Kantar Media. Grupajul informativ de pranz, prezentat de Ilinca Obadescu, a pozitionat ieri Kanal D pe primul loc in topul televiziunilor din Romania, statia fiind lider de piata, pe toate categoriile de public monitorizate.

O medie de peste 425.000 de romani din intreaga tara au urmarit ieri, in fiecare minut al difuzarii, “Stirile Kanal D”, in intervalul de difuzare 12:00 – 13:00, programul TV a acaparat peste 21% din targetul Comercial, si peste 17% din cel National si All Urban.

Ieri, in intervalul 12:00 – 13:00, Kanal D a fost lider de piata, cu “Stirile Kanal D”, inregistrand 1,9% rating si 21,3% cota de piata, pe targetul Comercial, 2,4% rating si 17,5% cota de piata, pe targetul National, si 2,1% rating si 17,2% cota de piata, pe targetul All Urban.

Minutul de maxima audienta, atins la 12:47, a adunat in fata micilor ecrane ieri, la Kanal D, peste o jumatate de million de telespectatori (517.000) din intreaga tara.

Vezi mai mult cu Stirile Kanal D, de luni pana vineri, de la ora 12:00 si 19:00, si in fiecare sambata si duminica, de la ora 12:00 si 18:00!