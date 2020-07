Stirile Kanal D, lider incontestabil de audienta.

Conform datelor furnizate de Kantar Media, Kanal D a fost lider absolut de audienta cu Stirile Kanal D de pranz, prezentate de Ilinca Obadescu. Pe intreaga durata de difuzare a Stirilor Kanal D, statia a inregistrat o cota de piata de peste 23% in ceea ce priveste publicul de la orase, cu varsta cuprinsa intre 18 si 49 de ani, pozitionandu-se la mare diferenta fata de urmatorul post clasat.

Miercuri, in intervalul orar 12:00 – 13:00, Kanal D a devansat statiile concurente, inregistrand 2,0% rating si 23,3% cota de piata, pe targetul Comercial, 3,0% rating si 17,9% cota de piata, pe targetul National, si 2,2% rating si 14,8% cota de piata, pe targetul All Urban.

O medie de peste o jumatate de milion (529.000) de romani din intreaga tara urmareau ieri, in fiecare minut al difuzarii, informatiile prezentate in cadrul Stirilor Kanal D de pranz. Minutul de maxima audienta, atins la 12:56, a adunat in fata micilor ecrane, la Kanal D, peste 630.000 de telespectatori.

Stirile Kanal D de la ora 12:00 de miercuri, 22 iunie, a fost prima optiune a telespectatorilor, Kanal D, pozitionandu-se pe primul loc in topul televiziunilor din Romania, pe toate categoriile de public monitorizate.

