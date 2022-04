„Știți câta mai șarpele? S-a dat la mine” Theo Rose, experiență stranie în miezul nopții. Fanii au sărit în ajutorul artistei

In articol:

Theo Rose a adunat o comunitate generoasă de fani în mediul online, acolo unde artista îi ține mereu la curent pe urmăritorii ei cu tot ceea ce se întâmplă în viața sa. Ei bine, recent, cântăreța a avut un coșmar, iar în vis i-a apărut un șarpe mare de care era extrem de speriată.

După ce le-a povestit fanilor în detaliu tot ceea ce s-a întâmplat în visul ei, Theo Rose a spus că a căutat semnificațiile pe internet, curioasă fiind ce poate simboliza șarpele în vis.

Totodată, fanii au venit în ajutorul artistei și au spus, la rândul lor, ce știu ei că înseamnă șarpele, atunci când îl visezi.

Theo Rose: „Mâncam pământul fugind”

Theo Rose păstrează mereu legătura cu fanii săi din mediul online, iar recent, cunoscuta artistă le-a povestit internauților că a avut un coșmar, cu un șarpe. Ei bine, cântăreața a pus totul pe seama stresului, asta pentru că are foarte multe lucruri de făcut în perioada imediat următoare, iar acesta ar fi motivul pentru care în ultima vreme visează fel și fel de lucruri.

Cât despre visul cu șarpele de seara trecută, Theo Rose le-a explicat fanilor că era un șarpe destul de mare, iar în vis era foarte speriată de acesta, mai ales că vorbea cu ea, spunându-i că o așteaptă pentru a-i face rău. Totul se petrecea în locul natal al artistei, iar în vis, cântăreața se afla chiar lângă casa unei prietene, așa că a dat fuga să intre în curtea acesteia, însă șarpele tot nu o lăsa în pace.

De asemenea, după experiența din toiul nopții, artista le-a mai explicat fanilor că s-a trezit încordată, cu o durere de spate destul de neplăcută.

‘’Vreți să vă zic ce am visat și seara trecută? Ca să vă dați seama cât de stresată sunt. Am visat că am ajuns la mine în sat și pe la poartă pe la Bianca Duțu, un șarpe.. Băi băiete, știți câta mai șarpele!? Am mai visat eu o dată, tot șarpe, e ceva. Știți câta mai șarpele!? Un d-ăla lung și gras, vai.. Rău. Și ce credeți, s-a dat la mine. L-am evitat o dată și după aia a început să facă așa și săream să-l evit și am intrat la Bianca în curte, și șarpele după mine. Și am intrat la ea în bucătărie, noroc că era ușa descuiată. Și ce credeți, în timp ce mâncam pământul fugind spre bucătărie, șarpele vorbea. Și zicea ‘’Stai liniștită că te aștept’’, dar eu îl auzeam așa în mintea mea, nu știu cum să vă spun. Mamă, știți cum m-am trezit!? Încordată, băi deci, durere de spate d-aia rea. Sunt stresată, că am multe de făcut în perioada următoare și vreau să iasă bine toate și sunt așa, cred că d-aia visez’’, a povestit Theo Rose.

Theo Rose [Sursa foto: Instagram]

Care ar fi semnificația visului

Totodată, după ce artista le-a povestit fanilor despre coșmarul din toiul nopții, mulți dintre aceștia au venit cu interpretări și semnficații. Multe dintre acestea ar fi că, de fapt, dacă visezi un șarpe există posibilitatea să ai dușmani în viața reală.

Însă, una dintre cele mai interesate este aceea că, dacă un șarpe se dă la o femeie în vis înseamnă că este însărcinată cu o fetiță. Ei bine, Theo Rose a exlus din start această variantă și le-a spus fanilor ei că nu este cazul de o sarcină, asta pentru că dacă ar fi adevărat acest lucru le-ar spune, cu siguranță.

‘’Unii zic că e Satana, să ferească Dumnezeu. Că dacă mai visez o dată și știu că e Satana, mă bat cu ea parte în parte. Dar unii zic că am dușmani pe lângă mine. Credeți? Alții zic, asta e cea mai tare. Cică dacă șarpele în vis se dă la femeie, ești însărcinată și e fetiță. Vă spun eu de acum că asta o excludem. Nu e adevărat. Eu vă zic când o fi’’, a mai spus Theo Rose.