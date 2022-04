„Știu că urmează”. Oana Roman împlinește astăzi 46 de ani! Mesaj emoționant pe contul de socializare

In articol:

Astăzi, 13 aprilie, este ziua de naștere a Oanei Roman. Împlinește 46 de ani, însă admite că vârsta este doar un număr și că se simte la fel de tânără și energică precum la 20 de ani. Urările și darurile din partea prietenilor au început să apară imediat cum a trecut de miezul nopții.

Oana Roman este activă zi de zi pe rețelele de socializare și împărtășește fiecare gând cu fanii ei. Este foarte apropiată de internauți și le povestește tot ce face nou în viața ei. Fanii i-au făcut o mulțime de urări încă de la primele ore ale dimineții cu ocazia zilei sale de naștere. Este o femeie împlinită și se bucură de viața pe care o are. Are o fetiță minunată pe nume Isa și un soț iubitor.

Oana Roman și-a aunțat urmăritorii din mediul online încă de acum două zile că urmează să fie ziua ei de naștre, măturisindu-le că acum găsește un motiv întemeiat să trișeze de la dietă și să se înfrupte din preparatele care îi fac cu ochiul.

„4️⃣6️⃣ Bine ai venit‼️ I feel forever young. Sa fie cu soare, noroc, prosperitate și sănătate. Ma simt împlinită și știu ca urmează tot ce e mai bun. Va mulțumesc pentru sutele de mesaje care deja au venit de la voi. ❤️❤️❤️

La mulți ani mie și celor născuți azi!”, a scris Oana Roman pe Instagram cu numai câteva minute în urmă.

Ce va face Oana Roman de ziua ei de naștere?

În urmă cu câteva zile, Oana Roman a scris un mesaj emoționant pe Instagram legat de felul în care își va petrece anul acesta aniversarea. Este hotărâtă să petreacă alături de cei mai dragi oameni și să nu mai facă niciun compromis în a organiza petreceri mari la care să ajungă oameni care, de fapt, nu au nicio plăcere în a fi alături de ea cu adevărat.

Oana Roman a învățat să se pună pe ea pe primul loc, ca, din când în când, să fie egoistă și să vadă cum sunt oamenii în realitate.

„Sunt momente în care râd cu tot sufletul. Am învățat să fiu recunoscătoare pentru tot! Și bune și rele și mai ales pentru cele bune care vor veni. De ziua mea am hotărât să-mi fac mie bucurii și să petrec doar cu ai mei pentru că sunt prea puțini cei cu care aș vrea să fiu de ziua mea. Mulți ani făceam petreceri la care invitam mulți oameni care nu dădeau doi bani pe aniversarea mea. Am învățat să fiu egoistă și am început să văd adevărata față a multora. Am hotărât să-mi fac singură bucurii”, a scris Oana Roman pe Instagram.