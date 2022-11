Strigăt de ajutor pentru o familie din Iași! Nouă persoane trăiesc cu chirie, într-o singură cameră: "Oricând ne poate da cineva afară!"

In articol:

O familie din Iași trăiește o adevărată dramă. Părinții și cei șapte copii se luptă din greu să supraviețuiască de pe-o zi pe alta, într-o singură cameră, în care locuiesc cu chirie.

Citește și: S-au luat la bătaie la Târgul de Crăciun! Două familii n-au mai ținut cont de nimic și au început să-și împartă pumni chiar în fața copiilor: „Dacă sunt nebuni...”

Părinții se tem să nu fie dați afară: "Suntem disperați"

Naarghita și Florin Pachitescu trăiesc, împreună cu cei șapte copii ai lor, într-o cameră de câțiva metri pătrați. Nu-și permit să aibă propria locuință, așa că au fost nevoiți să închirieze o încăpere, pentru a avea un acoperiș deasupra capului. Zi de zi, cei doi părinți se luptă din greu pentru a avea ce pune pe masă. Din nefericire, însă, cheltuielile sunt tot mai multe, iar aceștia nu pot face față. Întreaga familie se întreține din salariul tatălui și din alocațiile celor mici: "Stăm toți nouă în camera asta. Nici copilașii nu se pot odihni, dar ei dorm în pat și noi pe jos. Prefer să fac tot posibilul pentru ca ei să doarmă bine și să poată merge a doua zi la școală, iar noi să dormim cum apucăm.

Citeste si: Ce trebuie să ai în portofel de Sfântul Andrei 2022? Vei avea noroc la muncă tot anul- kfetele.ro

Citeste si: Și-a cumpărat vechimea în muncă cu o sumă uriașă. Femeia din Iași care a făcut asta a muncit în străinătate- bzi.ro

Soțul este la muncă acum. Lucrează ca gropar. Aduce bani, dar nu reușim să ne descurcăm așa cum ar trebui. Aici stăm cu chirie și suntem disperați, pentru că oricând ne poate da cineva afară. Din banii pe care îi face soțul meu cumpărăm alimente și reușim să trăim de pe o zi pe alta. Nu ne permitem nici măcar pachet să le dăm. Am avut 2 kilograme de făină, le-am făcut și la școală le-am dat turte, să aibă ce mânca.", a mărturisit mama copiilor, pentru bzi.ro.

O parte din familia Pachitescu [Sursa foto: bzi.ro]

Părinții visează la o casă a lor, în care să își crească copiii

Singura dorință pe care soții Pachitescu o au în prezent este să le poată oferi celor șapte copii pe care îi au o casă și o viață fără lipsuri. Acest lucru este, însă, peste puterile lor: "Stăm cu toții aici și le-am spus că vom face tot posibilul să aibă o casă, unde să nu mai dormim la un loc. E greu să-i văd lângă mine și să-mi ceară câte ceva, ce mai văd pe la alți copii, iar eu să n-am nimic să le dau. Ne descurcăm din alocațiile copiilor și din salariul soțului.

Citește și: I-a dat o bancnotă de 10 lei unui om sărman și nu s-a așteptat la ceea ce a urmat. Gestul bărbatului a lăsat-o pur și simplu fără cuvinte. Povestea a înduioșat mii de internauți

Dar, dacă adunăm utilitățile, chiria, ca să nu ajungem în drum, dar și mâncarea necesară, rămânem fără bani. Dacă am reuși să fim ajutați să ne cumpărăm o căsuță mică, ne-ar mai scuti lunar de câteva cheltuieli și ne-am descurca altfel. Le-am putea oferi celor mici o copilărie mai frumoasă și am avea un confort mai bun.", a mărturisit, cu ochii în lacrimi, mama micuților.