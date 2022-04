Strigăt de ajutor pentru victimele accidentului de pe DN1! Andreea, una dintre fetele rănite, are nevoie de sânge

In articol:

Andreea și Elena, două dintre dansatoarele trupei "Happy Dance Art", au fost implicate într-un grav accident de circulație pe DN1- Otopeni, în zona pod Măgura, sensul către Prahova. În urma impactului, tinerele au ajuns în stare gravă la spital, iar acum au nevoie de ajutor.

Pe pagina de Facebook a formației, colegele fetelor au făcut apel la oameni, ca să doneze sânge.

Cum a avut loc accidentul?

Andreea și Elena se întorceau de la o emisiune TV împreună cu colegele lor, în momentul în care s-a produs accidentul. Pentru că dansatoarele aveau multe bagaje, au decis să meargă cu două mașini, atunci când au acceptat invitația la un post de televiziune. La întoarcere, însă, cele două fete s-au despărțit de restul grupului și au ales o altă rută spre casă, mult mai aglomerată. Din nefericire, autoturismul în care se aflau a fost implicat într-un grav accident rutier: "Veneam de la o emisiune TV. Eu am mers cu mașina pe autostradă, ele nu au vrut, au luat-o pe DN1 și atunci s-a întâmplat accidentul. Este foarte grav. Una dintre ele tocmai m-au sunat de la spital că s-a trezit și este mai bine.

Amândouă au fost în stare critică până acum. Cealaltă este în comă indusă, are un edem la cap și așteptăm ca nu cumva să crească în următoarele zile, că asta este marea problemă. Sperăm să se retragă sau măcar să stagneze. O țin în comă indusă, are probleme la esofag, are femurul rupt, bazinul rupt, mâna ruptă, a fost destul de grav și la plămâni. Cealaltă fată, care s-a trezit astăzi, au operat-o atunci pe moment, că era mai critic. I s-a spart splina, plămânul perforat, l-au operat, bazinul rupt, au operat-o.", a declarat Zizik, fondatoarea trupei de dans "Happy Dance Art", în exclusivitate pentru Wowbiz.ro.

Andreea, una dintre fetele implicate în accident, are nevoie mare de sânge

Una dintre cele două dansatoare implicate în tragicul accident rutier este în stare extrem de gravă. Potrivit colegelor ei, Andreea se află internată la Spitalul Clinic de Urgență "Floreasca" din Capitală și are nevoie mare de sânge: "Ea este minunata Andreea, fiică, soră, prietenă, instructoare de dans pentru copii și dansatoare profesionistă! În aceste momente are nevoie de noi și de ajutorul nostru. Întotdeauna a oferit iubire și sprijin necondiționat, iar acum e rândul nostru să îl oferim înapoi.

Vă rugăm din inimă să mergeți să donați sânge( A2/ Rh+) de la ORICE CENTRU pentru ANDREEA GRIGORE (Spitalul Floreasca)!!! Puteți dona până la urmă orice grupă de sânge, chiar dacă nu aveți A2/ Rh+, deoarece până acum Andreea a avut nevoie de sânge și alte persoane care au donat înainte au ajutat-o, iar acum e rândul nostru să donăm pentru ea și pentru alții, să îi ajutăm!", se arată într-un mesaj postat pe pagina de Facebook a trupei "Happy Dance Art".