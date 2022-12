Strigătul disperat al unui preot. Fetița lui are nevoie urgentă de ajutor: "A trecut printr-o criză de hidrocefalie, apoi prin două stopuri cardiace"

In articol:

Preotul Nicolae Dima, de la "Biserica Sfântul Nicolae Dintr-o Zi" din Capitală, trece printr-o adevărată dramă. Fetița lui, în vârstă de 12 ani, a suferit două stopuri cardiace, iar acum are nevoie mare de ajutor.

Citește și: Sfârșit cumplit pentru un preot sucevean! A fost găsit mort în curtea bisericii

Preotul Nicolae Dima luptă pentru viața fiicei sale

Părintele Nicolae Dima trece prin momente cumplite. Fiica lui, Ecaterina, se confruntă cu probleme grave de sănătate. Micuța a suferit două stopuri cardiace, iar ulterior a fost supusă unei operații dificile. Medicii au intervenit chirurgical pentru a-i extrage un chist localizat la nivelul creierului, dar calvarul nu a luat sfârșit pentru fetița de 12 ani.

Ecaterina, fiica, părintelui Nicolae Dima [Sursa foto: Captură video]

Ecaterina se află în aceste momente în comă și are nevoie de ajutor pentru a fi trezită. De asemenea, ea va avea nevoie și de recuperare, pe care nu o poate face decât în străinătate. Suma pe care părinții fetei ar trebui să o plătească pentru tratament este, însă, peste puterile lor: "Ecaterina are nevoie acum de ajutorul dumneavoastră. Are urgentă nevoie de recuperare neurologică. Știți cum era Ecaterina? Era extraordinară. Era creativă, era mereu veselă, mereu foarte curioasă. Și știți ce s-a întâmplat? A trecut printr-o criză de hidrocefalie, apoi prin două stopuri cardiace. Mai târziu a fost operată.

Citește și: Maria l-a întâlnit pe părintele Calistrat în Ierusalim! Credincioasa nu a uitat nici până acum ce i-a spus: „Am rămas înmărmurită!”

I s-a extras un chist care nu era mare, dar era localizat exact în mijlocul creierului. Acum, după toate acestea, este într-un fel de comă. Nu este conștientă. Are nevoie să fie ajutată să se trezească din comă. Are nevoie, apoi, de tot ce înseamnă recuperare, adică musculatură, vorbit, toate celelalte abilități.

Citeste si: “Crucea este crăpată.” Ileana Ciuculete ar putea fi deshumată la 7 ani de la decesul ei. Motivul pentru care copiii ei vor acest lucru- kfetele.ro

Citeste si: Vestea cruntă despre VIOREL Lis! Din păcate, e adevărat. Oana Lis a confirmat- bzi.ro

Și toate acestea nu se pot face în România, adică nu se pot face în perioada aceasta a anului în România. Avem câteva variante de spitale din străinătate, însă este nevoie de bani pentru acest lucru.", a declarat părintele Nicolae Dima, potrivit dcnews.ro.

Părintele Nicolae Dima [Sursa foto: Captură video]

Preotul a menționat că cei care vor să ia legătura cu el îl pot contacta pe adresa de email [email protected]: "Puteți să luați legătura cu mine pentru că vreau să vă am în rugăciunile mele!", a mai spus părintele Nicolae Dima.

Cei care vor să o ajute pe Ecaterina pot dona în următoarele conturi:

în LEI: RO23INGB0000999913157577

Titular cont: Nicolae Dima

în EUR: RO20INGB0000999911593506

Banca: INGB CENTRALA

Monedă: EUR

Cod SWIFT/BIC: INGBROBU

Titular cont: Nicolae Dima