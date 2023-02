Structura anului școlar 2023-2024. Vezi în ce perioadă vor avea elevii vacanța de Paște

In articol:

Structura anului școlar 2023-2023. Vezi în ce perioadă vor avea elevii vacanța de Paște, conform proiectului adoptat de Ministrul Educației.

Vacanța de Paște în anul școlar 2023-2024

Conform noului proiect de Ordin al ministrului educației, anul școlar 2023-2024 va începe pe 11 septembrie şi va avea 36 de săptămâni, repartizate.

De asemenea, dacă proiectul va fi aprobat, anul școlar se va încheia pe 21 iunie 2024.

Proiectul prevede ca și acest an să fie împărțit în module, iar vacanța de schi, din luna februarie, va fi decisă de inspectoratele școlare.

Pe 27 ianuarie, Ministerul Educației a pus în dezbatere calendarul anului școlar 2023-2024. Conform documentului publicat la acea dată, elevii nu aveau vacanță în perioada sărbătorilor Pascale, iar vacanța de vară se va decala cu o săptămână pentru majoritatea elevilor, cu excepția anilor terminali, și să înceapă pe 21 iunie 2024.

Pe 14 februarie, Ministerului Educației a publicat pe Facebook modificări noi la structura anului școlar 2023-2024. Astfel, proiectul ministrului educației, pentru structura anului școlar 2023-2024 a fost modificat.

În perioada sărbătorilor Pascale elevii vor avea vacanță, de pe 27 aprilie până pe 7 mai. Propunerea pentru această variantă a fost făcută de mai multe organizații și grupuri de părinți, reprezentate de Federația părinților și aparținătorilor legali din România.

De asemenea, Școala altfel și Săptămâna verde se pot derula până pe 26 aprilie 2024.

Citeste si: Vlăduța Lupău, departe Adi Rus de Valentine's Day. Artista a plecat singură la Londra, în timp ce soțul ei a rămas acasă cu Iair. Care este, de fapt, motivul plecării ei- kanald.ro

Citeste si: EXCLUSIV: Un antrenor de înot spune cum putea fi evitată moartea fulgerătoare a lui Bogdan Socol/ ”În orice sport, și mai ales în cel de performanță, permanent întinzi limitele corpului uman”- stirilekanald.ro

„Astăzi, 14 februarie, a fost avizat, în cadrul Comisiei de dialog social, cu acordul tuturor celor prezenți, Proiectul de Ordin al ministrului educației privind structura anului școlar 2023-2024, în forma pusă în dezbatere publică.

Singura modificare vizează desfășurarea Programului național Școala altfel și a Programului Săptămâna Verde, care se pot derula până la 26 aprilie.”, a transmis Ministerul Educației.

Citește și: Salariul minim în 2023. Câți români beneficiază de creșterea salarială

Structura anului școlar 2023-2024. Vezi în ce perioadă vor avea elevii vacanța de Paște [Sursa foto: PixaBay]

Structura anului școlar 2023-2024

Conform modificărilor apărute pe 14 februarie, proiectul de ordin al Ministrului educației, structura anului școlar 2023-2024 este următoarea:

Cursuri de luni, 11 septembrie 2023, până vineri, 27 octombrie 2023;

Vacanţă de sâmbătă, 28 octombrie 2023, până duminică, 5 noiembrie 2023;

Cursuri de luni, 6 noiembrie 2023, până vineri, 22 decembrie 2023;

Vacanţă de sâmbătă, 23 decembrie 2023, până duminică, 7 ianuarie 2024;

Cursuri de luni, 8 ianuarie 2024, până vineri, 16 februarie 2024, respectiv vineri, 23 februarie 2024 sau vineri, 1 martie 2024, după caz, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti.

Vacantă o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în perioada 19 februarie – 10 martie 2024;

Cursuri de luni, 26 februarie 2024, respectiv luni, 4 martie 2024 sau luni, 11 martie 2024, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, după caz, până vineri, 26 aprilie 2024.;

Vacanţă de sâmbătă, 27 aprilie 2024 până marți, 7 mai 2024( vacanța de Paște);

Cursuri de luni,8 mai 2024 până vineri, 21 iunie 2024;

Vacanţă de sâmbătă, 22 iunie 2024, până duminică, 8 septembrie 2024.

Desfășurarea Programului național „Școala altfel” și a Programului „Săptămâna Verde” în perioada 11 septembrie 2023 – 12 aprilie 2024, la decizia unităților de învățământ.

Citeste si: „Aia nu mai este familie!” Marius Elisei, despre ce i se întâmpla în relația cu Oana Roman, în momentul în care ajungea acasă- kfetele.ro

Citeste si: ”Vrei adevăr și asumare? Spune-le omenilor de ce ai plecat” Fetele din trupa A.S.I.A i-au adus acuzații grave Irinei Nicolae- radioimpuls.ro

Citește și: Care este valoarea ajutorului social în 2023. Vezi care sunt persoanele care au acest drept

Structura anului școlar 2023-2024. Vezi în ce perioadă vor avea elevii vacanța de Paște [Sursa foto: PixaBay]

Structura anului școlar va avea și excepții precum:

„-pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 7 iunie 2024;

-pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 14 iunie 2024;

-pentru clasele din învăţământul liceal – filiera tehnologică, cu excepţia claselor prevăzute la litera a) şi pentru clasele din învăţământul profesional, anul şcolar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 28 iunie 2024;

-pentru clasele din învăţământul postliceal, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ în vigoare”.

Surse: edupedu.ro, evz.ro