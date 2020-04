Oamenii de știință din întreaga lume se străduiesc deja de câteva luni bune să găsească un vaccin împotriva COVID-19.

Cercetatori din Israel, Australia, America, Germania sau China au anuntat ca sunt aproape de gasirea unui vaccin impotriva bolii.

În paralel cu găsirea vaccinului, medicii specialiști încearcă să găsească și tratamente cât mai eficiente și care să ajute la combaterea simptomelor.

În testele făcute de Biomedicine Discovery Institute (BDI) de la Universitatea din Monash (Melbourne), antiparazitarul Ivermectin, disponibil in toata lumea si validat de Agenția Americană a Medicamentelor (FDA), și-a dovedit eficiența împotriva coronavirusului.

"Am descoperit că inclusiv o singura administrare poate elimina tot ARN-ul viral in 48 de ore si, in plus, am observat o reducere seminficativa in 24 de ore", au explicat cercetatorii australieni, citati de Europa PRess.

"Acum trebuie sa determinam daca doza maxima care poate fi administrata unui om este eficienta, acesta e urmatorul pas pe care-l vom face", au adaugat oamenii de stiinta.

Cât de rezistent ești în fața coronavirusului în funcție de grupa sanguină

Grupa sanguină ar putea avea o influenţă asupra rezistenţei organismului nostru la coronavirus, potrivit unui studiu al cercetătorilor chinezi, publicat pe site-ul MedRxiv şi citat de Le Figaro.

Cercetătorii au studiat distribuirea grupelor sanguine la 2173 de pacienţi infectaţi cu Covid-19, de la trei spitale din Wuhan şi Shenzhen, şi au făcut o comparaţie cu grupele sanguine ale persoanelor necontaminate. Ei au ajuns la concluzia că grupa sanguină A este asociată cu un risc mai ridicat de a contracta coronavirus comparativ cu celelalte grupe, în timp ce grupa 0 este asociată riscului cel mai mic.

“Nu este surprinzător. În 2005, un studiu al unei echipe din Hong Kong arăta că oamenii cu grupa sanguine 0 sunt mai puţin sensibili la Sars (alt coronavirus) decât alte grupe sanguine. În această privinţă cele două virusuri se aseamănă enorm”, a explicat Jacques Le Pendu, director de cercetare la Institutul de Sănătate şi Cercetare Medicală din Nantes. Le Pendu a coordonat în 2008 teza lui Patrice Guillon cu privire la rolul grupelor sanguine în transmiterea virusurilor cum este Sars.