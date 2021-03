Subiecte simulare BAC 2021. Proba la alegere: Fizică, Chimie, Biologie, Anatomie sau Informatică la simulare BAC 2021. UPDATE

In articol:

Subiecte simulare BAC 2021. Proba la alegere: Fizică, Chimie, Biologie sau Informatică la simulare BAC 2021. UPDATE. Subiecte proba la alegere profil REAL simulare BAC 2021. Ce subiecte le-au picat elevilor de liceu din ani terminali.

Subiecte simulare BAC 2021. Proba la alegere: Fizică, Chimie, Biologie, Anatomie, sau Informatică

Miercuri, 24 martie, elevii de liceu din anii terminali au susţinut proba la alegere a profilului. Elevii de la profilul real au de ales dintre următoarele materii: Fizică, Chimie, Biologie sau Informatică.

Ca măsură sanitară, elevii de la clase diferite nu se vor amesteca. Ei vor fi așezați în ordine alfabetică și vor sta câte unul în bancă. Elevii nu au voie cu rucsacuri sau ghiozdane, manuale, foi, dar nici cu telefoane sau tablete.

În școlile aflate în localități în carantină, simulările pentru BAC 2021 pot fi reprogramate, dar nu mai târziu de 15 mai.

Subiecte simulare BAC 2021. Proba la alegere: Fizică- profil tehnologic

Subiecte simulare BAC 2021. Proba la alegere: Fizică- profil teoretic

Subiecte simulare BAC 2021. Proba la alegere: Informatică -specializare matematică-informatică

Subiecte simulare BAC 2021. Proba la alegere: Informatică- specializare științe ale naturii

Subiecte simulare BAC 2021. Proba la alegere: Chimie organică

Subiecte simulare BAC 2021. Proba la alegere: Chimie anorganică

Subiecte simulare BAC 2021. Proba la alegere: Anatomie umană

Subiecte simulare BAC 2021. Proba la alegere: Biologie vegetală

Calendar Simulare BACALAUREAT 2021 (pentru clasele a XII-a și a XIII-a)

22 martie 2021 Limba și literatura română

23 martie 2021 Examenul obligatoriu al profilului: Matematică sau Istorie

24 martie 2021 Proba la alegere a profilului și specializării

25 martie 2021 Limba și literatura maternă

31 martie 2021 Afișarea rezultatelor

Simulare BAC 2021. Reguli pentru elevi

Probele din cadrul simulării probelor de la bacalaureat vor începe la ora 9:00. Accesul elevilor în școli este permis până la ora 8:30.

Cadrele didactice trebuie să sosească la unitatea de învăţământ în intervalul 07:00-07:30, dacă sunt membri ai comisiei de evaluare. Profesorii asistenți vor veni la ora 8:00, iar profesorii evaluatori vin la ora 14:00.

Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise pentru fiecare din probele simulării Bacalaureatului pentru elevii clasei a XII-a/a XIII-a este de trei ore, începând din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui candidat.

Elevii sunt așezați câte unul în bancă, dar doar elevii din aceeași clasă, în ordine alfabetică.

Pentru rezolvarea subiectelor, candidații pot folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor și a desenelor, pot utiliza numai creion negru. Pentru probele scrise la Matematică și Geografie, candidații pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise, mijloacele/instrumentele de calcul sunt interzise, iar hârtia folosită este doar cea distribuită în sala de examen.

Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte, precum ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete etc. De asemenea, este interzis accesul în săli cu orice fel de lucrări: manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., precum și cu orice mijloc electronic de calcul, de stocare de informații sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.).

Ministrul Educaţiei: "Când se intră în carantină, se închid și școlile"

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a cerut ca închiderea școlilor să se realizeze după ce Comitetul pentru situații de urgență decide carantinarea Bucureștiului, unde incidența a depășit 6 la mia de locuitori. De precizat că elevii de clasele a XII-a susțin săptămâna asta simulările de Bacalaureat.

Cîmpeanu a transmis și o adresă trimisă ministerului Sănătății din partea sa în care cere analizarea „cu celeritate” a propunerii ministerului Educației de modificare a Ordinului nr. 3235/93/2021, astfel încât „școlile trec în sistem online numai în situația în care la nivelul localității este declarată starea de carantină.”, relatează edupedu.ro.

Simulare Bacalaureat 2021. Evaluarea lucrărilor va fi făcută de doi profesori

Simulare Bacalaureat 2021. Evaluarea lucrărilor Geografie, Anatomie, Biologie, Chimie, Fizică, Informatică, Logică, Economie, Filosofie, Psihologie, Sociologie la simularea BAC 2021 va fi făcută de doi profesori evaluatori.

Rezultatele obținute la simulările naționale nu se contestă. Notele nu se trec în catalog, acest lucru fiind totuși posibil la cererea expresă a elevului, profesorului, tutorelui, transmite stiri-covid19.eu.

Simulare BAC 2021. Peste 800 de elevi nu s-au prezentat la simulare în Alba

811 de elevi din cei 2.888 înscriși (2.088 prezenți), nu s-au prezentat la simularea examenului de Bacalaureat, potrivit datelor centralizate de Inspectoratul Școlar Județean. Doar 16 dintre elevi au lipsit din cauza carantinării în context pandemic.

Rezultatele la simulare

Notele nu se contestă, nu se afișează și nu sunt făcute publice; sunt analizate la nivelul fiecărei clase

Unitățile de învățământ elaborează și transmit la inspectoratul școlar un raport pe școală, iar inspectoratul școlar elaborează un raport pe județ/municipiu și îl trimite la Ministerul Educației; raportul trebuie să includă și un plan de acțiune care cuprinde măsurile de monitorizare, control și remediere acolo unde se impune.

Calendar BAC 2021

Sesiunea iunie- iulie 2021

31 mai-4 iunie 2021: Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen

4 iunie 2021: Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

14-16 iunie 2021: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, proba A

16-17 iunie 2021: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, proba B

18-23 iunie 2021: Evaluarea competențelor digitale, proba D

23-25 iunie 2021: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională, proba C

28 iunie 2021: Limba și literatura română, proba E a) proba scrisă

29 iunie 2021: Proba obligatorie a profilului, proba E.c) proba scrisă

30 iunie 2021: Proba la alegere a profilului și specializării, proba E.d) proba scrisă

1 iulie 2021: Limba și literatura maternă, proba E.b) proba scrisă

5 iulie 2021: Afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12,00 și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12,00-18,00

6-9 iulie 2021: Rezolvarea contestațiilor

9 iulie 2021: Afișarea rezultatelor finale

Sesiunea august – septembrie

19- 26 iulie 2021- Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe

16 august 2021- Limba și literatura română- proba E.a)- proba scrisă

17 august 2021- Proba obligatorie a profilului- proba E.c)- proba scrisă

18 august 2021- Proba la alegere a profilului și specializării- proba E.d)- proba scrisă

19 august 2021- Limba și literatura maternă- proba E.b)- proba scrisă

23-24 august 2021- Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

25 august 2021- Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă- proba B

26- 27 august 2021- Evaluarea competențelor digitale- proba D

30- 31 august 2021- Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională- proba C

31 august 2021- Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12,00) și depunerea contestațiilor (orele 12,00- 18,00)

1- 3 septembrie 2021- Rezolvarea contestațiilor

3 septembrie 2021- Afișarea rezultatelor finale la BAC 2021

