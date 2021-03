Subiecte simulare Evaluare Națională 2021. Limba maternă: maghiară, germană, turcă, sârbă, croată, italiană, ucraineană și slovacă UPDATE

In articol:

Subiecte simulare Evaluare Națională 2021.

Subiecte simulare Evaluare Națională 2021. Limba maternă

Limba maternă: maghiară, germană, turcă, sârbă, croată, italiană, ucraineană și slovacă.

Miercuri, 31 martie, elevii de clasa a opta au susţinut proba scrisă la limba maternă în cadrul simulării pentru Evaluarea Națională 2021.



Candidații au avut la dispoziție două ore pentru a rezolva subiectele la limba maternă: maghiară, germană, turcă, sârbă, croată, italiană, ucraineană și slovacă. Subiectele și baremele vor fi făcute publice de Ministerul Educației după încheierea examenului scris.

Vezi AICI baremul de corectare pentru limba maghiară, germană, turcă, sârbă, croată, italiană, ucraineană și slovacă.

Subiecte simulare Evaluare Națională 2021. Limba magiară

Simulare Evaluare Națională 2021. Reguli pentru elevi

Probele din cadrul simulării probelor de la evaluarea naţională vor începe la ora 9:00. Accesul elevilor în școli este permis până la ora 8:30.

Cadrele didactice trebuie să sosească la unitatea de învăţământ în intervalul 07:00-07:30, dacă sunt membri ai comisiei de evaluare.

Profesorii asistenți vor veni la ora 8:00, iar profesorii evaluatorii vin la ora 14:00.

Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise pentru fiecare din probele simulării evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, este de două ore, începând din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui candidat.

Elevii sunt așezați câte unul în bancă, dar doar elevii din aceeași clasă, în ordine alfabetică.

Pentru rezolvarea subiectelor, candidații pot folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor și a desenelor, pot utiliza numai creion negru. La probele scrise, mijloacele/instrumentele de calcul sunt interzise, iar hârtia folosită este doar cea distribuită în sala de examen.

Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte, precum ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete etc. De asemenea, este interzis accesul în săli cu orice fel de lucrări: manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., precum și cu orice mijloc electronic de calcul, de stocare de informații sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.).

Simulare Evaluare Națională 2021. 6.120 de elevi din 149 de școli din zone carantinate nu au participat la examene

În total, nu au putut participa la simularea Evaluării Naționale 6.120 de elevi din 149 de unități de învățământ, aflate în localități în care rata incidenței cumulate la nivelul unității este mai mare sau egală cu 6/1000 locuitori, se arată într-un comunicat de presă al Ministerului Educației.

Au fost eliminați pentru tentativă de fraudă trei elevi (doi elevi din județul Călărași, respectiv 1 elev din județul Timiș), relatează edupedu.ro.

Vacanța de primăvară, prelungită

Ministrul Educației Sorin Cîmpeanu a anunţat că vacanţa de primăvară va fi prelungită din 2 aprilie în 4 mai, astfel încât aceasta să includă Paştele catolic şi pe cel ortodox şi să se reducă mobilitatea elevilor în perioada lunii aprilie. Excepție vor face elevii claselor terminale, care vor susține ore online în luna aprilie.

„Cu excepția claselor terminale, pentru care structura anului școlar nu va suferi niciun fel de modificare, vacanța de primăvară va începe în data de 2 aprilie și se va încheia în data de 4 mai. Pentru clasele terminale structura anului școlar NU va suferi niciun fel de modificare, vacanța/vacanțele de primăvară rămânând la datele planificate și cunoscute (2 aprilie- 11 aprilie pentru Sărbătorile Pascale Catolice și 30 aprilie- 9 mai pentru Sărbătorile Pascale Ortodoxe). În intervalul 12 aprilie – 29 aprilie, clasele terminale vor participa online la toate activitățile didactice”, a declarat ministrul Sorin Cîmpeanu.

De asemenea, Ministerul Educației a stabilit că examenele de evaluare națională și bacalaureat vor avea loc la datele deja stabilite, iar semestrul doi urmează să fie redus cu o săptămână, fără a se face ore de recuperare. Astfel, anul școlar se va încheia pe 25 iunie, pentru toți elevii, mai puțin cei de clasa a opta.

Calendar Evaluarea Națională 2021

7 – 11 iunie 2021 – Înscrierea la Evaluarea Națională

22 iunie 2021 – Limba și literatura română, probă scrisă

24 iunie 2021 – Matematică, probă scrisă

25 iunie 2021 – Limba și literatura maternă, probă scrisă

29 iunie 2021 (până la ora 14:00) – Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor

29 iunie 2021 (ora 16:00 – ora 19:00) – 30 iunie 2021 (ora 8:00 – ora 12:00) – Depunerea contestațiilor

30 iunie – 4 iulie 2021 – Soluționarea contestațiilor

4 iulie 2021 – Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor