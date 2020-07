In articol:

Familia Șărămăt, distrusă de dor, la un an de când Sorina e în SUA! ”A trecut un an fără Sorina... Ne simțim foarte rău fără ea, ne e dor de ea, așteptăm să ne sune, să luăm legătura cu ea”, spune Vasile Șărămăt.

Citeste si: Cât de frumos cântă la pian Sorina! La un an de când a fost adoptată și mutată în SUA „este fericită și înflorește văzând cu ochii”

Citeste si: Sora Sorinei de la Baia de Aramă a înregistrat o melodie pentru fata adoptată în America VIDEO EXCLUSIV

Citeste si: Ce viaţă duce Sorina Săcărin la un an de la adopţia în SUA

Și, problema lor, și acum, este că nu o pot contacta pe Sorina, fetița de care, timp de 7 ani, au avut grijă ca de ochii din cap, îngrijind-o la fel cum au făcut și cu Andreea, fetița pe care au luat-o dintr-un cămin, în același timp, și pe care au adoptat-o. ”Surioara ei încearcă în fiecare seară să o sune. Îmi ia telefonul să o sune, dar nu... I-a răspuns într-o seară, dar i-a luat cineva telefonul și de atunci nu mai știm nimic”, mai spun cei din familia Șărămăt care, sinceri, și-au pus ultima nădejde în justiție: ”Noi sperăm că se va întoarce”.

Familia Șărămăt, distrusă de dor, la un an de când Sorina e în SUA! De altfel, avocatul pe care îl au, a explicat, pentru stirilekanald.ro, că au chiar șanse ca adopția să fie anulată. ”Eu nu cred, eu sunt convins, am certitudinea faptului că Sorina a ajuns în Statele Unite ale Americii printr-un mare fals judiciar, prin intrumentarea unui dosar de adopție cu dedicație, un dosar plin de falsuri, falsuri dovedite, cu expertize, cu dosare penale, cu probe temeinice, științifice, făcute de experți, de specialiști cu competențe profesională incontestabilă. De altfel, și partea adversă se teme exact d eproblema aceasta, că le va fi anulată adopțioa având în vedere realitatea faptelor și că au obținut adopția prin înscrisuri fictive. S-au contrafăcut, de la semnăturile asistenților maternali, doamna Șărămăt Mariana, până la date din dosar. (...) Sorina a dobândit calitatea de cetățean american în baza unor înscrisuri fictive, nelegal. Ea nu putea să fie adoptată câtă vreme aceste înscrisuri erau false. Consecionța ar fi că, după pronunțarea unei hotărâri care ar constata nulitatea adopției, autoritățile statului român trebuie să îndrepte lucrurile și să o aducă pe Sorina acolo unde este locul ei. Ea a părăsit teritoriul statului român cu destinația SUA ca fiică a soților Săcărin, dar filiația a fost stabilită în baza unei hotărâri care ar urma să fie anulată, deci nu mai este fiica lor, deci trebuie ca Sorina să revină în sânul familiei care avea dreptul să o adopte”, explică avocatul familiei Șărămăt.

Familia Șărămăt, distrusă de dor, la un an de când Sorina e în SUA! Ei vor să vorbească cu Sorina, măcar la telefon

Doar că vorbele unui avocat care le apără interesele par să fie nimic îmn fața iubirii părintești pe care o simt cei doi asistenți maternali. ”De când au luat-o nu am mai vorbit cu Sorina. Noi am încercat, dar nu ne răspunde nimeni la telefon. Sorina nu are acces la Internet, sunt minciuni. Dacă ar avea acces la internet, fetița ne știe facebook-ul și putea să ne contacteze...”, explică familia Șărămăt.

Iar referitor la imaginile cu ea dansând, soții Șărămăt sunt revoltați. ”Asta e educația pe care o primește acolo, în America, la noi nu a făcut așa ceva niciodată. La noi nu s-a știu de Tik-Tok, la noi nu a făcut să apară așa... Era pusă de sora ei de acolo. Ea nu are internet, are doar ceallaltă fată, cred că a obligat-o mai mult. Dar cre d că nu e normal, un copil de 9 ani să facă așa ceva. (...) Am încercat să o sunăm, să ne asigurăm că este bine (Sorina, alături de familia Săcărin locuiește în New York, orașul care a fost unul dintre centrele mondiale ale pandemiei de coronavirus, n. red.)... Familia Săcărin ne-a spus că fetița nu vrea să vorbească cu surioara ei, ceea ce nu e adevărat. Ei au mințit când au spus că Sorina nu vrea să vorbească cu sora ei, cu mama ei. (...) Camera Sorinei e intactă, e exact cum a lăsat-o. Când intru să fac curat acolo, Andreea îmi spune că nu intră să se joace cu jucăriile ei. Are un bilețel acolo, de când a luat-o doamna procuroare, e pe noptieră, dar nu s-a atins acolo. Scrie Sorina, te iubesc!”, spune Mariana Șărămăt.

Vezi toate declaratiile facute de familia Sărămăt despre cazul Sorina, doar pe stirilekanald.ro

Cazul Sorina, scandal mediatic fără precedent

Familia Șărămăt, distrusă de dor, la un an de când Sorina e în SUA! Ceea ce se știe până acum este că Sorina a fost dată în plasament la asistenta maternală din Baia de Aramă și în 2012 se deschide procedura de adopție. Însă, potrivit informațiilor date pe canale oficiale, deși sunt consultate 120 de familii, fetița nu-și găsește părinți. Așa că rămâne la asistenta maternală vreme de aproape 7 ani. În toată această perioadă, din partea familiei care au luat-o în asistență maternală pe Sorina apar două declarații pe proprie răspundere că nu se dorește acest lucru. Prima în 2013 și următoarea în 2017, după ce este înștiințată că s-a deschis procedura de adopție internațională din cauză că nu se găsise o familie adoptatoare în România. Potrivit legii, după deschiderea procedurii de adopție trebuie să treacă un an în care se caută o familie din România pentru a se ajunge la adopția internațională. Așadar, Sorina era introdusă deja în categoria copiilor ”greu adoptabili”, nu-și găsise o familie în România vreme de 7 ani, singura posibilitate rămasă fiind adopția internațională, la care sunt însă eligibile, după niște proceduri complicate și de durată, doar familiile în care cel puțin unul dintre soți are cetățenie română.

În primăvara lui 2018, asistenta depune o cerere de adopție a fetiței și încă una prin care solicită atestarea ca familie ”adoptatoare”, la care face revenire peste încă două luni. Potrivit documentelor, asistentei i se aduce la cunoștiință că Sorina se află în ”procedură de potrivire” cu familia de români din America, așa că declară că dorește adopția numai dacă procesul eșuează. Două zile mai târziu își retrage cererea pentru obținerea atestatului de adoptator, dar se răzgândește și revine cerând anularea cererii de retragere. Solicită apoi, printr-o cerere de intervenție în proces, Tribunalului Mehedinți anularea adopției internaționale, și are câștig de cauză. Doar că familia din America face recurs, procesul se judecă la Curtea de Apel Craiova, iar acolo pierde. Instanța decide definitiv ca Sorina să fie încredințată românilor din SUA. Se întâmpla în aprilie 2019, după doi ani în care familia adoptatoare trecuse prin toate procedurile. Asistentei maternale i se retrage atestatul de asistentă, deci nu mai are niciun drept legal asupra micuței Sorina. Mai mult, acum un an, Sorina, alături de familia care a adoptrat-o, a părăsit România, fără să mai vorbească cu familia Șărămăt, și a plecat la New York.