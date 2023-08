„Suferințe, umilințe” Alex Bobicioiu, prima reacție după ce Simina s-a întâlnit cu Alex Zănoagă! Cei doi foști soți s-au împăcat?

In articol:

După marea ruptură care a avut loc între Simina Loica și Alex Bobicioiu, tânăra a avut câteva ocazii în care s-a întâlnit cu tatăl copilului ei, Alex Zănoagă. Cei doi au stat la aceeași masă și nu s-au ferit să se afișeze împreună, în ciuda situației lor complicate.

Cea mai recentă întâlnire între cei doi foști soți a avut loc cu numai o zi în urmă, când Simina și Zănoagă au fost prezenți la aniversarea unui manelist la mare, Nikolas Sax. Toată lumea și-a ridicat semne de întrebare, neînțelegând de ce există în ultima vreme o reapropiere între cei doi foști soți.

La o zi distanță de la marea lor întâlnire, Alex Bobicioiu a avut o primă reacție în mediul online, după ce fosta lui iubită a stat din nou la aceeași masă cu fostul ei soț. Tânărul a postat în mediul online o fotografie cu el, cu spatele, la care a atașat o melodie ale căror versuri sunt mai mult decât sugestive, triste și cu o încărcătură emoțională puternică, prin care a dat de înțeles că nu trece prin cea mai bună perioadă din viața lui.

„Suflet campion și har de la Dumnezeu, să am puterea să trec prin focul ăsta greu, de la viață pe traseu am primit croșeu după croșeu, dar nu m-am pierdut, am rămas același eu. Suferințe, umilințe, anii sunt grei”, sunt versurile melodiei postate de Alex Bobicioiu în mediul online, în urmă cu doar câteva ore.

Simina și Alex Zănoagă s-au împăcat?

Este a doua oară când Simina și Alex Zănoagă se întâlnesc în spațiul public, fără să fie prezent și fiul lor. Cei doi au fost prezenți la mare, acolo unde s-au întâlnit cu mai muți artiști și foști colegi din casa „Puterea Dragostei”, cum ar fi Bogdan Mocanu și Jador.

Nu se știe momentan ce se află între cei doi foști soți, însă cert este faptul că între ei nu mai există ură și resentimente, putând să stea la aceeași masă zâmbind.

