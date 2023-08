„Suflețelul meu” Tzancă Uraganu își sărbătorește, pentru prima dată, cel de-al treilea copil! Mesajul înduioșător transmis de artist, de ziua fetiței sale

In articol:

Tzancă Uraganu este un tătic extrem de mândru! În ultimul timp, artistul a cunoscut succesul atât pe plan profesional, cât și în viața de familie. Dacă piesele sale ajung mereu în Trending pe Youtube, iar miile de fani îi apreciază fiecare apariție, iată că Tzancă Uraganu o duce la fel de bine și pe plan personal.

În urmă cu câteva luni, cântărețul de manele a devenit tată pentru a treia oară, căci iubita lui, Alina Marymar, a adus pe lume o fetiță.

Citește și: VIDEO| Bogdan de la Ploiești, ironie publică la adresa lui Tzancă Uraganu. Artistul nu a mai rezistat și i-a dat imediat replica: "Mă, nu stai cuminte deloc?"

După mai bine de o lună de când Alina Marymar a devenit mămică pentru prima oară, ea și Tzancă Uraganu își sărbătoresc, astăzi, copilul. Micuța Anastasia Maria își serbează ziua de nume, iar părinții ei sunt în al nouălea cer datorită fericirii pe care o simt de când fetița a apărut în viața lor. Pe rețelele de socializare, cântărețul de manele a făcut o postare înduioșătoare, publicând o fotografie cu bebelușul său. Alături de emoționanta imagine, Tzangă Uraganu i-a transmis și un mesaj fiicei sale cele mici, care îl face să se topească de drag.

Citește și: „Să ne trăiască prințesa” Cum se numește fiica lui Tzancă Uraganu și a Alinei Marymar? Chiar iubita celebrului manelist a făcut public numele fetiței, după ce au fost externate din spital

Citeste si: Arsurile la stomac- de ce apar si cum scapi de ele

Citeste si: Demi Moore și-a etalat fără inhibiții formele, la 60 de ani. Silueta ei te va face să rămâi cu gura căscată| GALERIE FOTO- stirileprotv.ro

„La mulți ani cu numele suflețelul meu mic, Anastasia Maria!!!!!”, a scris Tzancă Uraganu pe InstaStory.

Tzancă Uraganu își sărbătorește astăzi fetița [Sursa foto: Instagram]

Alina Marymar și-a făcut griji pentru fetița ei

La doar câteva săptămâni după ce iubita lui Tzancă Uraganu și-a adus fetița pe lume, aceasta a dat o veste îngrijorătoare. Alina Marymar le-a povestit urmăritoarelor ei de pe rețelele de socializare că se confruntă cu câteva probleme, de când a devenit mămică. Mai exact, iubita lui Tzancă Uraganu a observat că micuța Anastasia Maria nu prea mai mănâncă lapte, lucru care a

făcut-o pe Alina să apeleze la ajutorul pediatrului.

Citeste si: „Soacra mea m-a denigrat, eu i-am spus mamă din prima secundă în care am cunoscut-o, iar acum peste șapte ani mă face în toate felurile.” Dana Roba a vorbit despre relația cu socrii ei- kfetele.ro

Citeste si: Mesaje cu La mulți ani de Sf. Maria 2023 pentru data de 15 august: Felicitări și urări frumoase- stirilekanald.ro

Citeste si: Horoscop zilnic, 16 august 2023: Acești nativi din zodiac vor avea probleme de sănătate. Ce schimbări aduce Luna Nouă în Leu- radioimpuls.ro

Citește și: Așa arată Alina Marymar, iubita lui Tzancă Uraganu, pe ultima sută de metri cu sarcina! Chiar și Andra Volos a reacționat când a văzut imaginea

„Vă mulțumesc mămicilor pentru recomandări! Am făcut sondajul chiar dacă m-am consultat și cu pediatra. Vreau să văd și părerile voastre. De când am născut-o în prima zi i-au administrat laptele(...) (nu mi-au spus de ce acest tip de lapte doar mi-au spus că este foarte, foarte bun) și am continuat cu el și acasă până în prezent aceeași formulă, a mers foarte bine, a luat în greutate dar ce m-a făcut să mă gândesc să îl schimb este faptul că de 4-5 zile nu mai mănâncă 90 ml la fiecare masă, are 2-3 mese de 90 ml, restul 60ml, 70 ml pe zi...în loc să mărim doza ea mănâncă mai puțin...și am auzit că ar putea fi din cauza laptelui...voi ce părere aveți?”, a scris Alina Marymar pe Instagram.