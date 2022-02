"Sufletește nu eram bine". Andreea Marin s-a confruntat cu depresia. Cu ce lecție de viață a rămas în urma experienței trăite: "Nu e o vină, nu trebuie să ți se pună eticheta de nebun"

In articol:

Andreea Marin a vorbit deschis despre problemele pe care le-a avut în trecut. Vedeta a mărturisit că a traversat perioade extrem de dificile și chiar a căzut în depresie, din cauza faptului că nu mai era deloc fericită în căsnicie.

Andreea Marin: "O continuă nefericire"

Andreea Marin a povestit că nefericirea în relația de cuplu i-a provocat, fără să își dea seama, o depresie cruntă. Fosta prezentatoare nu mai reușea să își recapete zâmbetul și începuse să nu doarmă deloc nopțile, motiv pentru care a decis să consulte un specialist: "Depresia asta nu vine așa, din cer. Aveam eu niște probleme de suflet, dar nu motivau ceea ce înseamnă o boală. Da, depresia este o boală și felul în care se manifestă nu este deloc plăcut. Nu poți să ai o stare bună zi de zi, mult timp. Nu poți să mai dormi bine, și știi bine ce face lipsa de somn. Eram nefericită. O continuă nefericire. Singura mea fericire autentică era copilul, atunci când era în brațele mele. Am înțeles din explicațiile acelui psiholog, de la televizor, că ar trebui măcar să verific, ceea ce am și făcut.

Și în felul acesta am aflat că da, am depresie, că nu e o rușine o boală, că nu e o vină, că nu e o etichetă. Atunci când te duci la un psiholog sau la un psihiatru nu trebuie să ți se pună eticheta de nebun sau lunatec, sau mai știu eu ce. La momentul acela nu se vorbea despre depresie așa cum se face astăzi. Eu am vorbit deschis, am făcut și o campanie națională despre depresie, astfel încât oamenii să știe că pot trece prin asta. Am văzut oameni destoinici, oameni ce păreau cu picioarele pe pământ, care și-au luat viața în urma depresiei. Deci nu e o joacă!", a declarat Andreea Marin, în podcastul găzduit de Mihai Morar.

Ce ar schimba Andreea Marin, pentru a nu mai ajunge în acel punct?

Întrebată ce ar schimba din trecutul ei pentru a nu mai fi nevoită să se confrunte cu depresia, Andreea Marin a declarat că ar încerca să fie mai precaută: "Sufletește nu eram bine. Nu eram bine în viața mea personală, pe toate direcțiile. Aș fi mai atentă, pur și simplu.

Deși uneori nu ai cum să-ți dai seama. E o lipsă de experiență. Înveți greșind. Când ai 20-30 de ani încă nu ești destul de copt și trebuie să treci prin greu, ca să înveți lecția din asta.", a adăugat Andreea Marin, în cadrul podcastului menționat mai sus.