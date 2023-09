Suma coloasală pe care Valentin Sanfira a scos-o din buzunar pentru intervenția chirurgicală din Italia! Medicii nu au vrut să îl opereze până când nu au primit banii: „Am sunat la bancă să le apară banii în cont imediat”

In articol:

În urmă cu doar câteva săptămâni, în timp ce se afla în vacanță în Italia, Valentin Sanfira a suferit un accident și a fost nevoit să se opereze de urgență. Din fericire, starea lui de sănătate este din ce în ce mai bună și se recuperează foarte bine.

Ce sumă a scos din buzunar Valentin Sanfira pentru operația din Italia

Artistul a vorbit despre întreaga experiență și a mărturisit ce sumă colosală a scos din buzunar pentru intervenția chirurgicală.

Acum câteva săptămâni, Valentin Sanfira a avut parte de un incident nefericit, în timp ce se afla într-o vacanță în Italia. Artistul de muzică populară s-a rănit la picior și a avut nevoie de o intervenție chirurgicală de urgență. Între timp, acesta s-a întors acasă în România, iar starea lui de sănătate este din ce în ce mai bine. Valentin a vorbit, în cadrul unei emisiuni TV, despre suma colosală pe care a fost nevoit să o scoată din buzunar pentru a se opera pe meleagurile italienești.

„Doar operația a fost 10.000 de euro. Până nu au văzut banii în cont nu m-au operat. Am sunat la bancă să le apară banii în cont imediat. Nici nu ne-au spus, au spus seara- s-ar putea ca mâine după-amiază să te operăm, dar să avem banii în cont- am sunat-o pe doamna director de la bancă. A durat 30 de minute, nu a fost ceva complicat”, a declarat Valentin Sanfira, în cadrul unei emisiuni TV.

Valentin Sanfira a trecut prin clipe grele

Artistul de muzică populară a povestit prin ce clipe grele a trecut în momentul în care a ajuns la spital.

Codruța , partenera de viață a acestuia, nu s-a mai putut abține și a răbufnit în fața medicilor, astfel că era cât pe aici să fie și arestată. Până la urmă, aceștia au reușit să comunice cu medicii, iar starea artistului a fost stabilizată.

„Eu 40 de minute am stat în fibrilații, am început să țip, Codruța s-a certat cu toată lumea și voiau să cheme carabinierii. Le-am zis să sune la Ambasada României, voiam o soluție. Atunci au venit și mi-au dat un calmant, credeam că am să mor fiindcă nu mai puteam să respir din cauza panicii. Nimeni nu-mi spunea nimic”, a mai spus Valentin Sanfira.