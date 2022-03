Suma colosală pe care Amna o scoate lunar din buzunar, pentru imaginea ei: ”De vreo şase ori pe săptămână fac sport”

In articol:

Amna este artistă și mamă singură, dar îmbină atât de bine aceste două parți ale vieții sale, încât aproape zilnic are timp și pentru ea.

Recent, în cadrul unui interviu, vedeta a vorbit despre toate aspectele ce țin de imaginea sa ca femeie, dar și ca persoană publică.

Amna cheltuie 1.000 de euro lunar pe imaginea sa

În urma declarațiilor sale, putem spune că fosta concuretă de la ”Bravo, ai stil!” nu se uită la bani atunci când la mijloc este vorba de felul în care arată, dar nici nu se dă în spate de la munca fizică pe care trebuie să o facă pentru a se laudă cu un trup tras parcă prin inel.

La 37 de ani, Amna spune că face miscare de șase ori pe săptămână, în trei săli diferite, practicând sporturi prin care-și antrenează toții mușchii.

Mai exact, Amna merge la sala de fitness, la pilates și la box, ultima variantă de mișcare fiind și preferata sa.

Și asta pentru că, mărturisește artista, prin datul în sacul de box își descarcă toate energiile negative, tot stresul acumulat peste zi și uită astfel de problemele cotidiene cu care se confruntă.

„Îmi place să merg la box. Am griji acumulate, ca orice om, şi nu mi-a venit să cred cât de stresată eram înainte de-a începe boxul şi ce bine e să te descarci în ring. Fac box o dată sau de două ori pe săptămână. De menţinut în formă mă menţin cu pilates şi cu sală, unde încerc să-mi dezvolt musculatura pe lung şi nu pe lat, eu neavând o înălţime prea mare. Dacă fac mult cardio, mi se umflă muşchii şi eu nu-mi doresc asta. În plus, mănânc mai mult şi nu e în avantajul meu. În schimb, la box mai mult mă descarc. Îţi jur, când dau în sacul acela, simt cum nu mai am nicio problemă. Pilates fac de două ori pe săptămână şi sală, tot de două ori pe săptămână. Deci de vreo şase ori pe săptămână fac sport”, a declarat Amna, conform okmagazine.ro.

Pe lângă orele de sport pe care le practică de șase ori pe săptămână, Amna spune că în curând va mai adăuga ceva pe lista sa, totul pentru a ajunge cât mai repede la forma dorită.

Pentru că sezonul estival se apropie, iar proba costumului de baie vine la pachet cu soarele de pe cer, cântăreața spune că va renunța la mesele luate după ora 18, iar pentru fotografii reușite făcute la început de vară, va apela și la câteva ședințe de bronz artificial.

„În curând o să încep să nu mai mănânc după ora 18. În rest, fac sport ca în mod normal, o să mă bronzez puţin înainte ca să nu fiu albă toată la plajă şi cam atât”, a mai spus artista.

La un simplu calcul, lunar, Amna investește destul de mult în imaginea sa. Artista spune că pentru tot ceea ce își face, pe lângă abonamentele la sălile de sport, scoate din buzunar în jur de o mie de euro.

„Să tot fie vreo 1.000 de euro pe care o dau pe tot ce fac pentru imaginea mea”, a completat cântăreața.