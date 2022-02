Suma colosală pe care Dani Oțil a încasat-o de pe urma garsonierei în care s-a iubit cu Mihaela Rădulescu: "În patul ăla am dormit eu"

In articol:

Dani Oțil a avut parte de o veste mult așteptată! La scurt timp de când a pus spre vânzare garsoniera în care s-a iubit cu Mihaela Rădulescu, prezentatorul TV a reușit să bată palma cu unul dintre cei care s-au arătat interesați de locuință.

Dani Oțil a vândut celebra garsonieră în care s-a iubit cu Mihaela Rădulescu

Dani Oțil a fost luat prin surprindere atunci când a văzut câte persoane au devenit interesate de garsoniera în care s-a iubit cu Mihaela Rădulescu. După ce a anunțat în direct că a hotărât să vândă imobilul, se pare că moderatorului nu i-a luat prea mult timp să "scape" de locuință.

Potrivit cancan.ro, soțul Gabrielei Prisăcariu a încasat pe garsonieră nici mai mult, nici mai puțin de 46.000

de euro. O familie din provincie a fost cea care a decis că imobilul este numai bun pentru fiul lor, care urmează să se mute în București.

Dani Oțil și Mihaela Rădulescu [Sursa foto: Captură tv]

"A scris istorie această garsonieră"

Dani Oțil a dezvăluit pe rețelele de socializare că este strâns legat de garsoniera în care a locuit ani buni, înainte de a se muta la casă: "Au făcut niște poze atât de faine și prezentarea de asemenea, încât nici nu-mi vine să mai dau garsoniera.(…) Se vinde celebra garsonieră.

Garsoniera e tare pentru că are mobila desenată de mine. În patul ăla am dormit eu și…, a scris istorie această garsonieră. Are pereții încă încărcați." , a declarat Dani Oțil, pe rețelele de socializare.