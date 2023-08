Suma colosală pe care Mario Joy o are de recuperat de la fostul impresar. Îi aduce acuzații grave: „Am toate dovezile clare”

In articol:

Mario Joy, cunocut pentru piesa celebră „California”, a făcut mărturisiri neașteptate despre suma pe care o are de recuperat de la fostul lui impresar. Artistul a înaintat un proces împotriva managerului, iar pe 29 septembrie va avea loc prima înfățișare.

Suma uriașă pe care Mario Joy o cere de la fostul impresar

Se pare că acuzațiile făcute de cântăreț sunt destul de grave, iar despăgubirile pe care le cere și mai mari.

Mario Joy a devenit cunoscut în urmă cu mai mult timp, însă acum 7 ani s-a bucurat de celebritate din plin, după ce a lansat piesa „Califorina”. Artistul traversează acum o nouă perioadă în viața sa și le pregătește fanilor săi surprize muzicale pe măsură. Cu toate acestea, cântărețul mai are de rezolvat anumite probleme care nu îi dau pace. Este vorba despre procesul demarat împotriva fostului său impresar. Neînțelegerile dintre cei doi au pornit de multă vreme, iar în urma situației, Mario a hotărât să apeleze la instanță. Artistul îl acuză pe fostul lui manager de nerespectarea contractului, astfel că vrea să recupereze banii pe care, spune el, nu i-a primit.

„Un milion de euro a generat proiectul Mario Joy! Eu am 50% din suma asta. Acum vedem dacă e mai mult de un milion sau mai puțin! Nu am toate datele astea pentru că firma lui se ocupă de contracte, licențieri și tot ce înseamnă încasări și eu nu am văzut nicio factură niciodată.”, a mărturisit Mario Joy, pentru ciao.ro.

Ce acuzații îi aduce Mario Joy fostului colaborator?

În cadrul aceluiași interviu, Mario Joy îl acuză pe fostul lui colaborator că i-a ascuns adevărul în privința sumelor pe care le încasa de la evenimente, astfel că lui îi spunea un preț mai mic și, de fapt, primea mult mai mulți bani.

„Timp de 5 ani eu nu am văzut… Am cântat la concerte la care el îmi spunea că încasa o sumă și de fapt era altă sumă mai mare.” , a precizat artistul.

Întrebat dacă își dorește să încheie procesul amiabil, răspunsul lui a fost unul pozitiv, explicând că asta și-a dorit de la început, doar că nu a existat o cădere la comun acord.

„Păi eu i-am spus de la început, înainte să ajungem aici, să ne înțelegem așa, dar dacă el nu a înțeles, nu am ce să fac!”, a mai spus cântărețul.

Mario Joy nici nu se gândește la posibilitatea de a nu recupera banii, astfel că deja s-a hotărât ce o să facă cu ei. Solistul își dorește să achiziționeze o casă, unde să locuiască alături de soția lui, și o mașină, însă mărturisește că nu vrea să investească foarte mult în lucrurile materiale.

„Trebuie să îi recuperez, nu există să nu îi recuperez! Eu știu că am toate dovezile clare, mai clare ca lumina zilei și o să îi câștig doar că la noi totul se mișcă puțin mai greu, dar o sa îi recuperez! Primul lucru cred că o să ne luăm și noi casa noastră, pentru că așa suntem noi, românii, să ne luăm casă. Și apoi nu știu, da, o să îmi iau o mașină mai bună dar nu vreau să investesc prea mult în lucrurile astea. O să-mi mai aranjez studioul, o să-mi mai cumpăr scule, că asta îmi place și poate ne deschidem și noi ceva, încercăm să fim și noi antreprenori. Am niște gânduri.”, a mai spus Mario Joy, pentru aceeași sursă.

Mario Joy [Sursa foto: Facebook]