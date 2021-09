Suma colosală pe care o cheltuiește Alex Bodi într-o zi. Afaceristul nu se uită la bani

In articol:

Alex Bodi a vorbit în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai” despre sumele uriașe pe care le cheltuie periodic.

Suma colosală pe care o cheltuiește Alex Bodi într-o zi

Omul de afaceri Alex Bodi a declarat că nu obișnuiește să țină evidența banilor. El a spus că pentru a-și putea menține stilul de viață este nevoit să cheltuiască până la 40.000 de euro pe lună.

Citeste si: Care este averea lui Alex Bodi. Omul de afaceri duce o viață luxoasă

Alex Bodi

Citeste si: Ana, soția lui Petrică Cercel, mesaj plin de durere în ziua înmormântării. Ce i-a transmis- bzi.ro

Mesele în oraș și călătoriile de afaceri sunt lucruri pentru care afaceristul plătește zilnic aproximativ 1.000 de euro. „Nu țin evidența, pentru că zilele diferă, zonele și țările diferă. Nici nu vreau să mă pronunț, să nu sune cumva…Depinde, pentru că eu îmi petrec timpul acasă, mănânc în oraș, merg la cumpărături.

În momentul de față, eu am toate conturile blocate, din cauza arestării mele. Deci, eu nu știu ce bani îmi intră în conturi, pentru că nu se poate. Am de încasat de pe urma unor chirii, firmele. Cheltuiesc pe zi 500-1000 de euro, depinde când ieș, depinde de zi, dacă e weekend. Nu țin evidența, dar se cheltuie banul. Se duc 30-40.000 de euro pe lună, cu ce am de plătit, cu una alta”, a spus Alex Bodi, în emisiunea lui Denise Rifai.

Ce avere are Alex Bodi

În prezent, Alex Bodi încasează anual un milion de euro din afacerile pe care le-a dezvoltat în Germania. Puteți citi mai multe AICI . Pe lângă toate aceste afaceri de milioane de euro, el are și o colecție impresionantă de mașini de lux, cea mai recentă achiziție fiind un SUV Lamborghini Urus cu motov V8 twin-turbo de 4.0

litri, care dezvolta 650 de cai putere si 850 Nm.

Citeste si: Alex Bodi le-a dat clasă milionarilor la Mamaia cu bolidul său de 500.000 de euro! Turiștii și-au făcut cruce când au văzut ce număr și-a pus la mașină afaceristul!

La colecția acestuia se adaugă și un Lamborghini Aventador SV, un Ferrari Pista 488, un Rolls-Royce Wraith cu motor V12, o limuzină Mercedes-Maybach S 650 cu motor V12, un Mercedes-AMG G 63 cu V8, dar și un avion privat care valorează 13 milioane de dolari.

Distribuie pe:







Alex Bodi mai deține și un palat în zona Pipera din Capitală, pe care la un moment dat a dorit să îl vândă cu 875.000 de euro.