Traian Basescu este un politician bogat

In articol:

În România, există politicieni care-și țin banii la saltea, alții care îi țin în bancă și mai există Traian Băsescu. Fostul președinte își ține economiile, ce-i drept, în bancă, însă îi place să aibă mereu acces la ei. Astfel, cam toată averea politicianului este ”la purtător”, respectiv pe cardul bancar. Informația apare în declarația de avere a candidatului Traian Băsescu, înscris în lupta electorală pentru Primăria Generală a Capitalei.

Traian Băsescu ține 70.000 euro pe card

Conform actului mai sus menționat, Traian Băsescu deține 5 carduri bancare prin care are acces la sumele de 214.200 lei și 25.380 euro. În total, fostul Președinte al României are acces la aproape 70.000 euro, la ”un cod pin distanță”. Băsescu mai are însă și trei conturi de economii: unul de 60.611 euro, unul de 4.327 dolari și altul de 1.359 lei. De asemenea, Maria, soția lui Traian Băsescu, mai are un cont curent de 46.700 lei.

Decizia de a păstra o sumă atât de mare pe card este una curioasă, mai ales pentru un politician care înțelege destul de bine sistemul bancar și a investut milioane de lei în titluri de stat. Trebuie menționat faptul că banii ”de pe card” nu produc dobândă, ba din contră, de multe ori din aceste sume, banca își retrage diverse comsioane și taxe. Așadar, în general, sumele mari nu se păstrează pe card decât în cazul în care cel care le deține are nevoie să ruleze mulți bani, așa că trebuie să-i aibă mereu la dispoziție. De cele mai multe ori, sumele mari se păstrează în depozite bancare, acestea fiind generatoare de dobândă.

Fostul președinte s-a împrumutat la Bruxelles

Mai trebuie menționat că anul trecut, Traian Băsescu a făcut un împrumut de pe cardul de credit la o bancă din Bruxelles, de unde încasează salariu de europarlamentar. Acesta este în valoare de 10.000 euro și trebuie înapoiat în 5 ani.

Traian Băsescu primește de la statul român o pensie de 82.816 lei pe an (aproximativ 5.200 lei pe lună) și o indemnizație de fost președinte al României de 202.176 lei pe an (16.800 lei pe lună). Băsescu a mai câștigat bani și de la Parlamentul European (98.000 euro) precum și de la Senatul României (142.000 lei), ceea ce înseamnă că venitul lui lunar este net superior actualului președinte al României, care câștigă aproximativ 27.000 lei pe lună.