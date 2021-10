Suma uriașă pe care Mihaela Rădulescu o plătește pentru școala fiului ei, Ayan! Majoritatea românilor nici nu visează la așa ceva! Dezvăluiri exclusive

In articol:

Ayan, fiul Mihaelei Rădulescu și al lui Elan Schwartzenberg, a fost admis deja la câteva universități de renume din Statele Unite, deși mai are un an până să termine colegiul. Tânărul este în ”senior year” la unul din colegiile cele mai bune din SUA, Lawrenceville School din New Jersey.

Mihaela Rădulescu a plătit o avere pentru colegiul fiului ei

Deși este o fană declarată a sistemului de învățământ american, Mihaela Rădulescu a trebuit să contribuie cu o sumă importantă pentru educația lui Ayan. Asta pentru că școlile din SUA nu sunt tocmai ieftine. Părinții americani econimisesc ani întregi bani pentru momentul în care copilul lor va alege să meargă la o insitituție prestigioasă de învățământ și asta pentru că școlile private sunt mai bine văzute decât cele susținute de stat.

La fel se întâmplă și în cazul fiului Mihaelei Rădulescu. Colegiul Lawrenceville este unul destul de scump, în condițiile în care Ayan a ales să și locuiască în campusul școlii. Astfel, pentru un ”boarding student” (elev care locuiește la cămin), taxa anuală este de 70.465

dolari, care include costul accesului la internet dar și un abonament anual la o sală de fitness din interiorul complexului. La această sumă se adaugă 1.000 de dolari pentru cărți și suporturi de curs și o asigurare de sănătate care mai costă circa 2.500 dolari. Trăgând linie, doar școlarizarea lui Ayan o costă pe Mihaela Rădulescu în jur de 80.000 de dolari pe an (6.600 dolari pe lună).

Ayan, un elev model

Ayan Schwrtzenberg, 17 ani, fiul Mihaelei Rădulescu, s-a adaptat excelent stilului de viață american. El este președinte al Hamill House (unul dintre campusurile colegiului), este om de bază în echipa de fotbal american a școlii, face parte din echipa de dezbateri și dintr-un cerc de poezie.

De anul viitor, Ayan va merge, cel mai probabil, la Princeton, el fiind acceptat deja de această univesitate încă din vara trecută.

Ayan, fiul Mihaelei Rădulescu

„Cred foarte mult în sistemul de învăţământ american, cel universitar, chiar am fost fanul acestui sistem de învăţământ şi ştiam dintotdeauna că, dacă vrei să-ţi îndrumi copilul spre o universitate de genul ăsta, trebuie să începi să-l pregăteşti din grădiniţă.

Asta înseamnă că trebuie să te gândeşti şi la cantitatea de sporturi şi genul de sporturi pe care le face, trebuie să te gândeşti la instrumente muzicale – măcar să fie familiar cu ele, trebuie să te gândeşti la o cultură generală satisfăcătoare şi la o activitate socială, la rezultatele şcolare – pentru că toate astea ajung, la un moment dat, într-un dosar de aplicaţie la facultate.”, a mărturisit Mihaela Rădulescu într-un interviu.