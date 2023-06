SUMMER FASHION GALA, evenimentul etalon în industria modei din România, anunță cea de-a șaptea ediție, la Veranda Mall, pe 29 iunie

SUMMER FASHION GALA, evenimentul etalon în industria modei din România, a ajuns la cea de-a șaptea ediție. Veranda Mall va găzdui și în acest an evenimentul sub un concept nou și captivant intitulat 'Colors and the city', pe 29 iunie 2023.