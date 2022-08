In articol:

Summer Well 2022 are loc în perioada 12- 14 august, pe Domeniul Știrbey, Buftea și ajunge anul acesta la ediția a unsprezecea.

Cum arată harta festivalului Summer Well de anul acesta

Iată tot ce trebuie să știi înainte să ajungi la festival și cum arată harta Summer Well 2022. Biletele sunt SOLD OUT, iar organizatorii promit un show de zile mari!

Summer Well 2022 este pe cale să dea start distracției. Festivalul are loc în perioada 12- 14 august 2022 și este la doar 30 de minute distanță de București. Pe cele patru scene: Main Stage, Wiings Stage, After-Party Stage și Hidden Tracks Stage vor urca peste 30 de artiști, iar timp de trei zile, petrecăreții vor intra într-o lume cu și despre muzică, artă, fashion și cultură.

Summer Well 2022. Cum arată harta festivalului din Domeniul Știrbey [Sursa foto: instagram.com/summer_well_festival]

Înainte de a pleca la festival este bine să te asiguri că ai un bilet valid și că ți-ai realizat agenda pentru a nu rata niciun artist preferat.

Foarte important este și top-up-ul. Acesta își oferă șansa să îți recuperezi banii în cazul în care ai adăugat o sumă prea mare pe brățară și nu ai cheltuit-o. Top-ul-ul online te ajută să îți retragi singur banii de pe brățară după ce se încheie Summer Well 2022.

Citeste si: La ce concerte și festivaluri mergem în 2022

Totodată, trebuie să ai în vedere lucrurile permise la festivalul de pe Domeniul Știrbey:

pături

cărucioare pentru copii

rucsacuri de dimensiuni A4

camere non-profesionale

balsam de buze

țigări și brichete

pantofi de dans

dopuri de urechi

picături de ochi

gumă

dezinfectant pentru mâini

pălării

telefoane mobile și încărcătoare

genți de mână

ochelari de soare

Vezi harta Summer Well 2022 pentru a te ajuta să te orientezi mai bine spre punctele de interes!

Summer Well 2022. Cum arată harta festivalului din Domeniul Știrbey [Sursa foto: Captură Summer Well]

Cum poți ajunge pe Domeniul Știrbey, la Summer Well 2022

Organizatorii sfătuiesc participanții să își lase mașinile acasă și să aleagă alte mijloace de transport pentru a veni la Summer Well 2022. Astfel, iată cele trei alternative propuse:

1. Autobuz

Organizatorii vor aloca un autobuz special care va pleca din București- Autogara Clăbucet (Bd. Ion Mihalache x Calea Griviței). Biletele pot fi achiziționate direct de pe site-ul oficial al festivalului, dar și de la intrarea în autobuz. Costul unei călătorii este de 20 de lei, adică 40 de lei pentru o călătorie dus-întors.

Citeste si: Noi indicii din noaptea jafului, care a avut loc în locuința lui Culiță Sterp- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

2. Tren

Trenul poate fi luat din Gara de Nord până la Buftea. Din gara Buftea până la locul festivalului vor fi disponibile trotinete electrice, care trebuie lăsate la intrarea în festival în locul de parcare destinat, astfel încât ceilalți să le poată folosi după tine. Organizatorii menționează că nu există trenuri dus-întors de la Buftea la București după concerte.

3. Bicicleta

Din București până la festival vei merge mai puțin de 40 de minute cu bicicleta. Aceasta poate fi lăsată în parcarea pentru biciclete aflată la intrarea în festival.

Desigur, mașina personală este de evitat, întrucât nu există locuri de parcare dedicate la festival, ci doar parcare pe stradă. Organizatorii mai spun că, dacă totuși decideți să mergeți la Summer Well 2022 cu mașina personală, e nevoie să o parcați departe de locație.

Citeste si: Summer Well 2022. Când va avea loc și cine va cânta la festival

Line-up complet Summer Well 2022

Iată lista completă cu artiștii care vor concerta la Summer Well 2022, potrivit site-ului oficial al festivalului!

Vineri, 12 August 2022

Main Stage: Future Islands, Channel Tres, Sad Night Dynamite, Lea Porcelain, Dylan Fraser

Wiiings Stage: Șuie Paparude

After-Party Stage: Flight Facilities

Hidden Tracks Stage: Rareș, Cătălina Cara

Sâmbătă, 13 August 2022

Main Stage: Arctic Monkeys, Inhaler, Alice Merton, Blu DeTiger, Hayes & Y

Wiiings Stage: GoldLink, Amuly

After-Party Stage: Digitalism

Hidden Tracks Stage: The Schnitzels, D.E.N.I.S.

Duminică, 14 August 2022

Main Stage: Nothing But Thieves, Jungle, Roosevelt, Self Esteem, Jadu Heart

Wiiings Stage: Tkay Maidza, Killa Fonic

After-Party Stage: Bob Moses

Hidden Tracks Stage: LVX Machina Soundopamine

Surse: instagram.com, guerrilaradio.ro