Summer Well 2022. Lista completă cu artiștii care vor performa pe Domeniul Știrbey, Buftea. Biletele sunt SOLD OUT

Summer Well 2022. Lista completă cu artiștii care vor performa pe Domeniul Știrbey, Buftea, în perioada 12- 14 august 2022.

Summer Well ajunge anul acesta la cea de-a unsprezecea ediție

Potrivit site-ului oficial, biletele la festiva sunt SOLD OUT.

Summer Well 2022 reprezintă cea de-a unsprezecea ediție de festival pe Domeniul Știrbey, Buftea. Anul acesta, zeci de mii de fani se vor bucura de muzică bună și diversă în perioada 12- 14 august 2022.

Totodată, pentru cea de-a unsprezecea ediție, organizatorii Summer Well au promis multe scene, un line-up surprinzător, o scenă hip-hop mai mare și after party-uri, la care vor participa unele dintre cele mai mari nume ai muzicii electronice.

Prima trupă de pe lista artiștilor de la festivalul Summer Well 2022 este Arctic Monkeys, o formație britanică, ce a luat naștere în 2002 în High Green, o suburbie a orașului Sheffield.

„Facem în fiecare an eforturi să aducem în premieră artiști importanți pe scenele festivalului. Faptul că Arctic Monkeys vor cânta anul viitor la Summer Well reprezintă un eveniment muzical major al verii viitoare și răspunsul la cerințele venite de-a lungul anilor din partea publicului nostru. În orice sondaj pe care l-am făcut în ultimii ani, Arctic Monkeys au fost mereu artiștii de pe primul loc în topul preferințelor.”, a declarat John Varbiu, unul dintre organizatorii Summer Well. Vezi line-up complet Summer Well 2022!

Biletele la Summer Well 2022 sunt SOLD OUT

Summer Well 2022 este unul dintre cele mai așteptate festivaluri ale verii. Dovadă și faptul că biletele sunt SOLD OUT cu o lună înainte de marea petrecere care va ține 3 zile. Primele abonamente puse la vânzare la sfârșitul lunii noiembrie 2022 au putu fi achiziționate la prețul de 375 lei+ taxe de booking, iar ultimele bilete, cele vândute la începutul verii, au putut fi achiziționate la prețul de 675 lei+ taxe de booking.

Ediția festivalului Summer Well din 2021 s-a numit „The Limited Edition”, unde au cântat artiști precum Woodkid, Balthazar, Lola Mash și Golan, și s-a desfășurat în conformitate cu situația pandemică. Vezi cine sunt artiștii care vor concerta anul acesta la Summer Well!

Line-up complet artiști Summer Well 2022

Iată lista completă cu artiștii care vor concerta la Summer Well 2022, potrivit site-ului oficial al festivalului!

Vineri, 12 August 2022

Main Stage: Future Islands, Channel Tres, Sad Night Dynamite, Lea Porcelain, Dylan Fraser

Wiiings Stage: Șuie Paparude

After-Party Stage: Flight Facilities

Sâmbătă, 13 August 2022

Main Stage: Arctic Monkeys, Inhaler, Alice Merton, Blu DeTiger, Hayes & Y

Wiiings Stage: GoldLink, Amuly

After-Party Stage: Digitalism

Duminică, 14 August 2022

Main Stage: Nothing But Thieves, Jungle, Roosevelt, Self Esteem, Jadu Heart

Wiiings Stage: Tkay Maidza, Killa Fonic

After-Party Stage: Bob Moses

Sursă: summerwell.ro