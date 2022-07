In articol:

Summer Well 2022. Fanii mai au de așteptat mai puțin de o lună până la începerea festivalului din proximitatea Bucureștiului.

Summer Well 2022

Ce trebuie să știi dacă îți vei petrece weekendul din august pe Domeniul Știrbey și care sunt regulile de acces.

Festivalul Summer Well ajunge anul acesta la ediția cu numărul 11, spre bucuria tuturor fanilor. În ediția din 2022, zeci de mii de persoane sunt așteptate să se bucure de magia festivalului de la Știrbey, de artiști, de oamenii noi, dar și de momentele special pregătite pentru aceștia.



Dovada că fanii au așteptat cu sufletul la gură anunțul că festivalul va avea loc este vânzarea imediată a biletelor. De două săptămâni, Summer Well 2022 și-a vândut toate biletele pe care le avea puse în vânzare. Motivul ar putea fi chiar prezența uneia dintre cele mai celebre și ascultate trupe de la momentul actual, Artic Monkeys.

"Faptul că Arctic Monkeys vor cânta anul viitor la Summer Well reprezintă un eveniment muzical major al verii viitoare și răspunsul la cerințele venite de-a lungul anilor din partea publicului nostru. În orice sondaj pe care l-am făcut în ultimii ani, Arctic Monkeys au fost mereu artiștii de pe primul loc în topul preferințelor.”, a declarat anul trecut John Varbiu, organizator Summer Well.



Summer Well se va desfășura în perioada 12-14 august 2022, zile în care organizatorii promit momente de neuitat.

Reguli de acces Summer Well 2022

Nu mai este mult până când iubitorii de muzică își vor face planurile de festival și de îmbrăcăminte și vor pleca la Summer Well 2022. Locația anuală a festivalului este Domeniul Știrbey, Buftea, unde organizatorii pregătesc întotdeauna decor de excepție și zone în care petrecăreții să se simtă bine.

Pentru un timp cât mai plăcut și în siguranța al fanilor, organizatorii Summer Well 2022 au oferit o listă cu regulile de acces și alte detalii pe care orice persoană trebuie să o știe când intră la festival.

Iată regulile de acces la Summer Well 2022

1. Festivalul se deschide vineri la ora 16:00, sâmbătă la ora 12:00 și duminică la ora 12:00.



2. Brățara trebuie păstrată intactă și purtată în orice moment. În cazul în care scoateți brățara de pe mână, nu mai aveți acces la festival.



3. Toți participanții vor fi căutați la intrare, iar refuzul acestui control de către oamenii din staff interzice accesul la festival pentru persoana în cauză.



4. Accesul la festival poate fi limitat sau restricționat, din cauza măsurilor impuse la nivel local/național, privind numărul limitat de persoane.



5. Organizatorii își rezervă dreptul de a refuza accesul unor persoane care nu îndeplinesc condițiile prevăzute în regulament.



6. Copii sub 12 ani au intrarea gratuită dacă sunt însoțiți de un părinte sau tutore cu bilet valabil.



7. Accesul minorilor se va face prin respectarea regulilor în vigoare ale festivalului.



Ediția din 2021 a festivalului Summer Well s-a numit „The Limited Edition”, unde au cântat nume mari ale industriei. Summer Well 2021 a funcționat în condiții pandemice, căci starea de alertă era încă prezentă pe teritoriul României, ținându-se cont de măsurile de siguranță.

Până în acest moment, Summer Well 2022 funcționează fără măsuri împotriva răspândirii virusului Covid-19, însă posibilitatea implementării ar putea fi luată în calcul. Motivul ar fi creșterea și înregistrarea cazurilor de Covid-19 din ultimele săptămâni.

Ce este permis la Summer Well 2022

pături

cărucioare pentru copii

rucsacuri de dimensiuni A4

camere non-profesionale

balsam de buze

țigări și brichete

pantofi de dans

dopuri de urechi

picături de ochi

gumă

dezinfectant pentru mâini

pălării

telefoane mobile și încărcătoare

genți de mână

ochelari de soare

Ce NU este permis la Summer Well 2022

produse cu aerosoli

claxoane de aer

dispozitive profesionale de înregistrare audio și video

biciclete, patine, trotinete

scaune sau frigidere

camere cu lentile detașabile

drone

substanțe interzise

steaguri

sticle

parfumuri

spray pentru țânțari

animale de companie

corturi sau saci de dormit

Line-up artiști Summer Well 2022

Fanii Summer Well 2022 au aflat de o săptămână ce artiști vor performa pe scenele de la Domeniul Știrbey. Organizatorii festivalului au postat pe rețelele de socializare ce artiști români, dar și internaționali vor încânta participanții în zilele de weekend.

Iată în ce zile vor performa artiștii voștri preferați:

Vineri, 12 august 2022. Future Islands, Channel Tres, Sad Night Dynamite, Lea Porcelain, Dylan Fraser, Șuie Paparude și Flight Facilities

Sâmbătă, 13 august 2022. Arctic Monkeys, Inhaler, Alice Merton, Blu DeTiger, Hayes & Y, GoldLink, Amuly și Digitalism

Duminică, 14 august 2022. Nothing But Thieves, Jungle, Roosevelt, Self Esteem, Jadu Heart, Tkay Maidza, Killa Fonic și Bob Moses.







