Summer Well 2023: Ce artiști internaționali au fost anunțați pentru a 12-a ediție! Cap de afiș sunt Florence + The Machine

In articol:

Festivalul de pe Domeniul Știrbey are loc anul acesta în perioada 11-13 august. Biletele și șapte artiști din line-up-ul final sunt disponibili pe paginile și site-ul oficiale ale festivalului. Află cine va cânta în 2023 pe scenele de la Summer Well.

Artiști anunțați Summer Well 2023

În urmă cu trei zile, Summer Well a postat un afiș în care anunța primii artiști internaționali, invitați la festival. Postarea a strâns peste 11.000 de comentarii și 8000 de aprecieri, unde fanii și-au exprimat fericirea la aflarea veștii unei părți din line-up.

Astfel, cap de afiș se află Florence+ The Machine, trupa rock cu care asociați melodiile celebre „Never Let Me Go”, „Shake It Out”, „Dog Days Are Over” și altele. Alături de trupă, la festivalul din Buftea își vor face apariția artiști de cinste precum Yungblud, Tom Grennan, 070 Shake, Lime Cordiale, Cassia și Kid Francescoli.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Summer Well Festival (@summerwellfest)

Organizatorii au menționat că ceilalți cântăreți vor fi anunțați în curând. Biletele sunt deja puse în vânzare pe site-ul lor oficial, iar prețul unui abonament pe cele trei zile de festival este de 575 lei, plus taxe.

Citeste si: „L-am bătut și eu pe el. Ne băteam parte în parte”. Adriana Bahmuțeanu, declarații halucinante despre loviturile încasate de la Silviu Prigoană: „Da, m-a bătut cu pliciul”- kanald.ro

Citeste si: Cutremure în România! Anunțul momentului după cutremurul devastator din Turcia- stirilekanald.ro

Citește și: Finalişti Selecţia Naţională Eurovision România 2023. Vezi cine ar putea să reprezinte România în competiția muzicală Citește și:

Ce artiști vin la Summer Well 2023 [Sursa foto: Inquam]

Summer Well ajunge anul acesta la cea de 12-a ediție a festivalului. Căci este un număr de sărbătoare și de succes al evenimentului, participanții de pe Domeniul Știrbey se vor bucura de instalații de artă, artificii și efecte vizuale de excepție, pe lângă cele patru scene în care va răsuna muzica.

Cum ajungi la Summer Well Festival

În fiecare an, Summer Well se organizează în Buftea, datorită spațiului pus la dispoziție și recenziile anuale pe care le-au primit de la participanți, pozitive pentru poziționarea și desfășurarea festivalului.

Cum ajungi la festivalul Summer Well [Sursa foto: Inquam]

Citeste si: „M-a bătut, recunosc.” Adriana Bahmuțeanu a fost victima abuzurilor fizice- kfetele.ro

Citeste si: Irina Nicolae, trădată de fostele colege din A.S.I.A.! Cântăreața rupe tăcerea după ce nu a fost invitată să cânte la reunirea formației: ”Am avut un șoc”- radioimpuls.ro

Fiind în afara Bucureștiului, organizatorii asigură transportul persoanelor care dețin bilete la festival. Autobuzele special destinate Summer Well pleacă din stația Clăbucet și circulă în mod constant de la București și până pe Domeniul Știbey, la fiecare 10-20 de minute. Timpul de așteptarea poate fi influențat de trafic.

Citește și: Saga Festival 2023. Au fost anunțați primii artiști care vor urca pe scenă la festivalul care se ține la ROMAERO

Însă toate aceste detalii vor fi anunțate pe site-ul oficial al festivalului, alături de regulile de acces și alte noutăți.

Cei care nu vor să depindă de autobuz, pot alege varianta de transport cu trenul. Trenurile din stația București Nord pleacă spre Buftea destul de des, aproximativ din oră în oră, iar drumul nu durează mai mult de 20 de minute.