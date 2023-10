”Sunt bolnăvioară” Delia și-a dat singură seama de ce boală ar suferi. Diagnosticul pe care și l-a pus vedeta: ”O să obțin ștampilă ca să mă credeți”

In articol:

Delia este una dintre cele mai vizibile și vocale artiste de la noi, care a ales să fie transparentă cu publicul ei, în ciuda faptului că deseori a fost critică pentru cum alege să se afișeze ori să-și trăiască viața.

Chiar și așa, însă, ea continuă să fie autentică și să nu se ferească de ochii lumii, chiar și atunci când vorbește despre cele mai intime lucruri din viața sa.

Delia spune că suferă de ADHD

De exemplu acum, în cadrul unui podcast, pornind discuția de la vizionarea unui anumit serial, cântăreața a recunoscut cu ce problemă se confruntă.

Delia spune că acestă plăcere, vizionarea filmelor în exces, a fost încă un detaliu care i-a confirmat faptul că este o persoană căreia îi place activitatea neîntreruptă și care renunță ușor la odihnă.

Crede că, de fapt, în lipsa somnului, ea, spre deosebire de alții, se poate bucura de mai mult timp în care poate să fie activă și să facă ce îi place.

„Acum mă uit la Outlander. Nu credeam că mă agață, m-a agățat. Văd câte patru episoade pe seară, ăsta e motivul pentru care mă culc târziu și mă trezesc mai târziu. Doarme Răzvan lângă mine și eu sunt „Încă un episod”. Mie îmi place asta, mi se pare că am mai multă viață. Am ziua la dispoziție când fac ce vreau eu, și mai am și noaptea. Oamenii dorm, dar eu mai fac ceva. Cred că timpul petrecut la nani e pierdut și atunci încerc să prelungesc ziua și să mai fac altceva”, a declarat Delia, în cadrul podcastului Aproximativ Discuții, realizat de Gojira.

Iar de la aceste declarații și până la momentul în care artista să-și pună singură un diagnostic a mai fost doar un pas.

Concret, Delia este de părere că suferă de ADHD, adică de tulburare de deficit de atenție si hiperactivitate. Concluzie la care ea a ajuns după ce a realizat că este agitată în permanență, că-și pierde rapid răbdarea și că nu poate face compromisuri de niciun fel.

Spune că nu a ajuns la un specialist care să-i confirme sau să-i infirme acest diagnostic, dar crede cu tărie că dacă o va face, va obține o ștampilă în acest sens, semn că ea chiar s-a autodiagnosticat corect.

”Sunt bolnăvioară, sufăr de ADHD, trebuie să fac foarte multe chestii, altfel nu sunt împlinită sufletește, trebuie să fac multe lucruri. Eu știu sigur că am, chiar dacă nu m-am dus la niciun psihoterapeut. Sunt 100% sigură, m-am autodiagnosticat, tot ce am citit despre asta duce aici. O să mă duc și o să obțin ștampilă ca să mă credeți. Nu e ca și cum îmi doresc să am, nu sunt cu nimic mai specială, sunt agitată dintotdeauna, nu am răbdare să fac anumite lucruri, nu pot să fac ce nu-mi place”, a mai continuat artista.

De menționat este și faptul că nu e pentru prima dată când Delia vorbește despre afecțiunile cu care se confruntă.

De-a lungul timpului, cântăreața a mai spus în mediul online, pe pagina sa de Instagram, că se confruntă cu anxietate, probleme la nivelul coloanei vertebrale și cu o boală care se numește misofonie, cunoscută și sub termenul de ”sindromul sensibilității la sunete”.