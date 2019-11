O femeie a povestit despre situația greu de gestionat în care se află. În cei șase ani de mariaj, a aflat că soțul o înșela, dar a rămas alături de el. L-a iertat și a făcut un cu el un copil care astăzi are un anișor.

Cu toate că a încercat să treacă peste infidelitățile soțului, femeia nu reușește să aibă din nou încredere în el. Deseori simte că bărbatul de lângă ea este îndrăgostit de altcineva.

De câte ori ne certăm, îmi spune vorbe grele. Mama lui are probleme de sănătate, eu sunt ocupată toată ziua, seara îmi doresc să mă duc cu el la soacră-mea, dar refuză să mă ia. De câte ori îl întreb care este problema, îmi spune că este supărat, dar poartă diferite conversații și pare calm şi fericit cu diferiţi oameni, mai mult femei. Eu simt că are pe altcineva în viaţa lui, eu nu ştiu ce să mai cred, am impresia că nici nu mă iubeşte.

a scris femeia specialistului de la Libertatea.