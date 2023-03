„Sunt convinsă că o să mă fac bine” Georgiana Lobonț, probleme serioase de sănătate, chiar înainte de vacanța alături de Rareș Ciciovan! Artista face tot ce-i stă în putință pentru a se vindeca

In articol:

Georgiana Lobonț se pregătește pentru plecarea în vacanță împreună cu soțul său, însă, din fericire, nu se poate bucura pe deplin de aceste momente speciale din viața sa. Artista și-a pus la curent fanii cu starea sa de sănătate, mărturisind că, la scurtă vreme după ce s-a întors din Irlanda, s-a ales cu o răceală puternică, care speră că va dispărea în cel mai scurt timp, cu un tratament pe măsură.

Cu numai câteva ore în urmă, Georgiana Lobonț a împărtășit cu admiratorii săi că vacanța de care își dorea să se bucure atât de mult din toate punctele e vedere doar alături de soțul său îi este ușor umbrită de problemele de sănătate pe care nu știe de unde și când le-a dobândit. Cântăreața pune aceste probleme pe seama ultimei sale călătorii care a avut loc recent în Irlanda. Iată cum se tratează Georgiana Lobonț când este cu sănătatea la pământ!

Cum se tratează Georgiana Lobonț?

Georgiana Lobonț nu așteaptă ca răceala să treacă de la sine, ci are o întreagă „armată” de metode menite să îi readucă sănătatea cât mai repede. Pe lângă clasicele medicamente la care apelează toată lumea în cazul unor asemenea situații, artista folosește și uleiuri esențiale, cunoscute pentru proprietățile lor terapeutice și vindecătoare. Pe lângă acest aspect, un lucru foarte important care face minuni în orice situație, de la care cântăreața nu se abate nicio secundă, este gândirea pozitivă, motiv pentru care și-a îndemnat toți fanii să fie cât de optimiști cu putință în toate

aspectele vieții.

„Ne pregătim, facem bagajele, pentru că mâine plecăm în vacanță. Eu sunt răcită, bocnă de răcită. Nu știu ce, Doamne, am făcut. Când am aterizat aici în București probabil... nu știu, de la aerul din Irlanda, habar nu am, dar sunt foarte răcită și am băgat direct cu antibiotice, cu medicamente, dau și cu uleiuri, cu de toate ca să mă fac bine. Sunt convinsă că o să mă fac bine, că întotdeauna sunt bine când trebuie să fac câte ceva. Nu mă sperie pe mine nici măcar o răceală. Nimic nu mă sperie pe mine, sunt mereu o optimistă și asta vă încurajez să faceți și voi. Dacă gândiți pozitiv totul e de bine.”, a spus Georgiana Lobonț în mediul online.