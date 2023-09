„Sunt emoționată” Deea Maxer a apelat la ajutorul medicului estetician! Ce schimbări vrea vedeta să facă la aspectul ei fizic: „Două proceduri”

In articol:

Deea Maxer are 33 de ani și este mamica a doi copii, însă găsește mereu timp liber pentru a se putea ocupa de aspectul ei fizic. Vedeta va păși astăzi în cabinetul medicului estetician, care o va ajuta să elimine de pe chipul său urmele lăsate de înaintarea în vârstă.

Ce schimbări vrea să își facă Deea Maxer?

Deși a trecut deja de vârsta de 30 de ani, fosta soție a lui Dinu Maxer arată impecabil și se poate lăuda cu un fizic demn de invidiat. Totuși, Deea are câteva nemulțumiri legate de aspectul său, minore, ce-i drept. Astăzi, vedeta merge la o clinică de chirurgie estetică, acolo unde se va lăsa pe mâna medicului. De această dată, tânăra mămică vrea să facă ridurile să dispară cu ajutorul botoxului, dar și să își înfrumusețeze forma buzelor, apelând la acidul hialuronic. Deea nu a putut ține toate aceste lucruri pentru ea și, emoționată fiind pentru schimbările pe care și le va face, le-a povestit totul urmăritorilor ei din mediul online.

Citește și: Magdalena Chihaia, mărturisire neașteptată despre relația cu Dinu Maxer: „De la început” Artistului nu i-a venit să creadă când a descoperit adevărul: ”A fost un șoc pentru mine”

„Astăzi urmează să-mi fac două proceduri la clinică. Este vorba despre injectarea cu botox a ridurilor, laba gâștii(n.red. ridurile din zona ochilor), să vedem ce zice și de astea de aici(n.red. din frunte). Au trecut mai bine de 7 luni aproape de când am făcut prima mea procedură baby botox și să vedem ce zice și de aspectul buzelor mele. Sunt emoționată pentru că e prima dată când merg la ei(n.red. la această clinică), așa că revin la voi aici cu review, păreri, povestea în sine”, a povestit Deea Maxer, într-un filmuleț postat pe pagina ei de Instagram.

Citeste si: 10 alimente care scad acidul uric. Cum revii la valorile normale fara pastile

Citeste si: Părinții unui copil mort din Suceava au refuzat să-i doneze organele care ar fi salvat trei micuți, la sfatul duhovnicului- stirileprotv.ro

Citește și: „Nu mă laud mereu” Robert Drilea a dat lovitura cu Deea Maxer! Dovada că fosta soție a lui Dinu este o adevărată gospodină

Deea Maxer s-a lăsat pe mâna medicului estetician [Sursa foto: Instagram]

Ce studii are Deea Maxer?

În urmă cu câteva zile, fosta soție a lui Dinu Maxer le-a povestit urmăritorilor ei de pe Instagram că nu își găsește diploma de Bacalaureat, ocazie cu care vedeta le-a mărturisit acestora și ce studii are.

Mai exact, Deea a mărturisit că a studiat jurnalismul, iar în ultimul an de facultate a rămas însărcinată cu fiul ei cel mare, Andreas. Mai mult, Deea Maxer a dezvăluit că și-a dat licența însărcinată fiind, iar la câteva zile după examen, băiatul ei a venit pe lume, iar apoi, deoarece era ocupată cu viața de mămică, nu a mai ajuns la instituția de învățământ pentru a-și ridica diploma.

Citeste si: „Tatăl meu este abuziv cu mine, și nu numai cu mine, ci și cu fratele meu. Bea vreo două sticle de vin pe zi.” Fiul cel mic al Adrianei Bahmuțeanu a făcut declarații neașteptate despre comportamentul lui Silviu Prigoană- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 14 septembrie 2023. Ce sărbătoare mare este azi în Biserica Ortodoxă?- stirilekanald.ro

Citeste si: Lucia Bubulac, în topul femeilor de succes din România. Cu ce se ocupă fosta soție a lui Cătălin Crișan, după divorț- radioimpuls.ro

Citește și: Dinu Maxer și noua lui iubită au fost văzuți în ipostaze intime, după ce au mers împreună la masaj! Imaginile au ajuns pe internet

„Licența în jurnalism, licența am luat-o în 2011, știu că am luat licența și după l-am născut pe Andreas, că am făcut ultimul an însărcinată cu el. Se fac 13 ani de când am dat și am luat licența, după care ea se elibera la nu știu câte luni distanță și în perioada aia, facultatea a avut o problemă ceva, nu mai era acreditată facultatea sau ceva...și vreo trei ani s-au judecat, a fost o problemă și după aia, mă rog, n -am avut nevoie de licență în perioada aia, dar dacă aveai nevoie...sunt persoane care aveau nevoie de licență, de master, de toate și nu mai eliberau pentru că nu mai aveau dreptul de acreditare. Și când și-au revenit și totul a fost ok, nu m-am mai dus eu să o ridic pentru că nu am mai avut nevoie de ea. Deci în concluzie după ce termin cu eliberarea diplomei de bac trebuie să mă duc să-mi ridic și licența, să fie acolo la acte că nu se știe niciodată”, a povestit Deea Maxer pe internet.