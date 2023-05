"Sunt fericită, să suportăm consecințele" Niculina Stoican, lovitură dură pentru Olguța Berbec, în dosarul în care artista a acuzat-o de plagiat! Expertiza care ar putea schimba complet verdictul judecătorilor, după aproape doi ani de procese

In articol:

În urmă cu doi ani, Olguța Berbec a acuzat-o pe Niculina Stoican că i-a „furat” piesa și a dat-o în judecată pentru plagiat! Cele două artiste de folclor s-au luptat până acum în instanță pentru a-și arăta fiecare partea de adevăr, iar procesul se pare că va ajunge în curând la final.

Mai exact, Olguța Berbec a acuzat-o pe Niculina Stoican că i-a copiat linia melodică a piesei „Dragoste veche și nouă” și a compus o altă piesă asemănătoare. În cadrul acestui proces, piesa Niculinei Stoican a fost analizată de un etnomuzicolog, care a ajuns la concluzia că Niculina nu a plagiat piesa, ci a cules-o din folclor! Cele două vedete mai au de așteptat acum doar hotărârea judecătorilor!

Celebra cântăreață de muzică populară a confirmat informațiile și a declarat că este foarte fericită pentru că s-a dovedit că a avut dreptate și că nu și-a copiat colega de breaslă. De asemenea, Niculina Stoican a declarat că fiecare dintre părțile implicate în proces trebuie să își asume acum consecințele, după ce s-a dovedit că plagiatul nu a existat.

„În ceea ce privește subiectul cu melodia furată și acțiunea facută în instanță, da, pot să confirm că s-a cerut expertiza la Institutul de Folclor Brăiloiu, s-a făcut expertiza, s-a depus la instanță, iar concluzia lor e: piesa este folclor! Ce mă bucură foarte tare este faptul că nu speța mea contează, ci faptul că se reglementează niște lucruri care trebuie să fie foarte clare pentru generațiile care vin. Noi trebuie să ne păstram în niște definiții, criterii, reguli, trebuie să le respectăm ca să putem să putem să lăsăm acest fenomen al folclorului să rămână viu. Să se transmită de la o generație la alta, cu sursă de inspirație, cu caracter colectiv… sunt lucruri pe care nu le-am inventat eu, sunt definiții ale folclorului date de Brăiloiu. Ar trebui să nu mai avem ușurinta asta de a face declarații care ne pun într-o lumină proastă. Dacă ne punem în situații jenante, trebuie să suportăm și consecințele. Eu mă abțin în a face comentarii, aștept hotărâr ea instanței. Dar, recunosc, sunt foarte fericită că expertiza a spus adevarul, pe care l-am susținut încă de la început”, a declarat Niculina Stoican pentru starpopular.ro .

Ce a declarat Olguța Berbec despre procesul cu Niculina Stoican?

Anul trecut, Olguța Berbec declara că inițial nu a dorit să o cheme în instanță pe Niculina Stoican. Între cele două cântărețe de muzică populară a intervenit o problemă, după ce au lansat piese asemănătoare, la o diferență de câțiva ani. Totuși, Olguța spune că ea a compus prima dată această piesă, iar Niculina Stoican a plagiat-o!

„Nu a fost intenția mea să se ajungă aici. M-a contranotificat ca și când aș fi coautoare. Din 2015 am înscris-o la UCMR-ADA. Adică, eu aș fi putut păcăli instituțiile acestea timp de 6 ani?Am știut că îmi cântă piesa și nu am spus nimic. Nu eram nici prima și nici ultima care pățește așa ceva. Știam de la apropiați că a modificat versurile și că a înregistrat-o. Lucrurile rămâneau așa dacă nu mă notifica ca și autoare. Inițial eu am notificat-o prima dată, iar cei de la YouTube i-au dat jos piesa. Melodia a fost urcată iar pe YouTube și în acel moment ea m-a contranotificat. YouTube este ca un robot, mi-a dat șansa să fac un demers în 10 zile, să le prezint o acțiune. Mă puteau închide și pe mine. Și atunci a spus, mergeți în instanță și decideți autorul. Nu am vrut să mă judec cu nimeni, dar nici nu mai puteam da înapoi! Nu mă face fericită situația aceasta. Am fost chemate amândouă în instanță pentru a ni se lua o opinie. Atât. A fost un soi de interviu. Nu a fost sub jurământ. Avocatul îmi explicase că va fi ceva relaxat. Ea a auzit ce am spus eu, eu am auzit ce a spus ea. Când a fost întrebată de judecător dacă este de acord că linia melodică a piesei ei seamănă cu a mea, lansată în 2015, ea a recunoscut și a spus da. Pentru mine nici nu mai contează altceva”, a povestit Olguța Berbec pentru Fanatik.ro.

De asemenea, Olguța Berbec declara atunci că nu vrea să aibă foloase materiale după urma acestui proces, ci vrea doar să își „apere repertoriul”. Artista povestea, de asemenea, că a cerut în cadrul procesului daune morale simbolice.

„Oricum, ea nu mai are cum să o înregistreze la UCMR după mine. Melodia nu poate fi înregistrată de două ori. Se va analiza partitura și va trebui să renunțe la piesă și atât. Dar ea o ține una și bună, că piesa este culeasă din folclor. Eu am cerut ceva simbolic drept daune morale, 1 euro. În concluzie, nu s-au cerut daune morale în acest proces, ci am vrut să îmi apăr repertoriul!”, a mai spus Olguța Berbec, pentru sursa amintită.

Niculina Stoican a fost criticată de apropiații Olguței Berbec

Procesul dintre cele două vedete nu a rămas fără reacții din partea persoanelor din jurul lor. Cel mai aprig comentator a fost Mihai Priescu, finul Olguței Berbec. Acesta își apără nașa și spune despre Niculina Stoican că este foarte orgolioasă.

"Sunt orgolii de ambele părți, dar cred că sunt orgolii mai mari din partea Niculinei. Ea tot insistă foarte mult că folclorul trebuie luat de la unul la altul, că trebuie dus mai departe. Dacă ascultați piesa, chiar seamănă. Melodia Olguței este din gama nouă a folclorului, nu e o piesă veche. Puteau să se înțeleagă, dar asta e", a declarat finul Olguței Berbec pentru Fanatik.ro.