„Sunt îndrăgostită” Oana Roman a dat vestea care i-a schimbat total viața: „Am suferit mereu”. Ce se întâmplă, de fapt, cu vedeta

În urmă cu o zi, Oana Roman a luat pe toată lumea prin surprindere în momentul în care a mărturisit că traversează o etapă dificilă în viața ei și că a luat, cu greu, o decizie radicală. Fără să ofere mai multe detalii despre ceea ce este vorba, de fapt, cel puțin pentru moment, vedeta le-a arătat internauților cum își petrece timpul alături de micuța sa fiică, Isa, și de animalele sale de companie.

Astăzi, fiica lui Petre Roma le-a dat o nouă veste admiratorilor ei, pe care să grăbit să o împărtășească cu toți cei care o apreciază.

Mai exact, Oana Roman a povestit în mediul online că toată viața sa a avut un complex de care a reușit să scape abia la vârsta de 46 de ani. Nu, nu este vorba de greutate, ci de podoaba sa capilară. Până nu demult, vedeta a mărturisit că părul ei nu era deloc așa cum își dorea, rar și scurt, motiv pentru care, de-a lungul timpului, a încercat să găsească soluții salvatoare, care să îi ofere din nou încrederea în ea. Totul s-a schimbat, însă, în momentul în care a găsit anumite produse care i-au adus ceea ce își dorea cel mai mult, un păr bogat, de care este foarte mândră în momentul de față, declarându-se chiar îndrăgostită.

„Eu sunt îndrăgostită de părul meu. Cred că n-am mai avut păr așa sănătos, des și lung de când eram copil. Sunt atât de fericita că am așa un par frumos. Dacă am avut un complex toată viața mea, acela nu a fost legat de greutate, ci de par. Da. Am suferit toată viața că nu am avut păr lung și bogat. Când eram mică făceam înot și aveam părul scurt și am suferit mereu că nu reușeam să-l fac să crească de aceea mi l-am distrus punând extensii. Apoi s-a întâmplat minunea si am găsit produsele și mi-am împlinit un vis. Am păr lung, bogat si feminin.”, a spus Oana Roman pe Instagram.

Oana Roman trece printr-o perioadă dificilă

Cu o zi în urmă, Oana Roman le-a împărtășit admiratorilor ei că trece prin una dintre cele mai grele perioade din viața sa, cu multe schimbări și decizii importante. Pentru moment, vedeta nu a oferit detalii suplimentare legate de situația în care se află, însă le-a promis acestora că va vorbi despre problema sa în momentul în care se va simți pregătită sufletește.

„Știi momentul ăla când simți că îți fuge pământul de sub picioare? La mine de epuizare fizică, dar mai ales psihică. Mulți ați observat că sunt mai tristă și mai obosită în ultima vreme. Eu nu pot să vă mint. Mâine sper să am putere și timp ca să vă explic tot. Și să lămuresc tot. (...)

nainte să încep drumurile multe pe care le am de făcut astăzi, vreau să vă mulțumesc pentru toate mesajele pe care mi le-ați trimis de aseară când am spus că astăzi o să încerc să îmi fac timp pentru a vorbi un pic despre situația actuală.

Mi-a plăcut foarte tare că majoritatea dintre ele au fost pe ideea: nu trebuie să dau niciun fel de explicații, «e viața ta, sunt deciziile tale și nu ne dorim decât să fii bine» și chestia asta m-a bucurat foarte tare și m-a făcut să mă gândesc că «Da, nu este nevoie să dau niciun fel de explicații». Situația este grea, incertă în sensul în care trebuie să iau niște decizii pe care cred că deja le-am luat, dar trebuie să le pun și în aplicare. Mulțumesc mult.”, a spus Oana Roman în mediul online.