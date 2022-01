„Sunt însărcinată cu Ștefan” Bianca Comănici, anunț neașteptat! A arătat dovada în direct

In articol:

Bianca Comănici este fărăr doar și poate una dintre cele mai îndrăgite personalitățil publice din Rămânia. Cei vcare o urmăreau cu drag în casa „Puterea dragostei” o pot vedea acum pe rețelele de socializare și în emisiunile online de pe WOWbiz.ro,

dar și de pe canalul de Youtube WOWnews, acolo unde este moderatoarea mai multor show-uri.

Este foarte activă pe Instagram și nu trece o zi fără să nu fie în contact cu fanii ei. Cu toate acestea, în urmă cu câteva zile, ea a anunțat că va lua o pauză de la rețelele de socializare și că va anunța ulterior motivul absenței. Ei bine, în emisiunea pe care o prezintă alături de Ștefan Ciuculescu „Bărbați vs. Femei”, Bianca Comănici a făcut anunțul în direct!

Ștefan Ciuculescu a înghițit în sec, după ce Bianca Comănici a anunțat, în direct, că este gravidă cu el

După ce a anunțat pauza de la rețelele de socializare, Bianca Comănici a avut prima apariție în emisiunea pe care o prezintă alături de Ștefan Ciuculescu. Vedeta a motivat absența sa din ultimele zile spunând că este însărcinată cu nimeni altul decât colegul ei de emisiune, iar acesta pur și simplu a înlemntit.

Mai mult, acesta a arătat și testul cu cele două liniuțe, care indică un rezultat pozitiv. Bineînțeles că totul a fost doar o glumă, iar Bianca Comănici făcea doar haz de nacaz, după ce s-a infectat, de fapt, cu virusul SARS-CoV-2.

„Îmi pare extrem de rău că nu sunt lângă tine. Din păcate, oamenii nu știu ce se întâmplă cu mine. Am lipsit puțin de pe social media, din cauza faptului că nu m-am simțit deloc bine. Sunt însărcinată cu Ștefan (n. red. gluma făcută de Bianca)”, au fost primele declarații făcute de Bianca Comănici, imediat după ce a intrat în direct.

Bianca Comănici crede s-a infectat cu tulpina super-mutantă Omicron! Cum se simte!

Aceasta a lăsat gluma deoparte și a dezvăluit că s-a infectat cu coronaviru. Se pare că vedeta a dezvoltat o formă ușoră de boală, însă nu poate să spună că nu este deloc afectată, căci are zile în care se simte mai rău și zile în care este mai bine. Bianca Comănici a mai explicat faptul că simptomele ei atipice o fac să se gândească la faptul că s-ar fi putut infecta chiar cu noua variantă Omicron .

„Nu, eu sunt doar o fire foarte pozitivă. Din păcate, am COVID. Duminică am aflat, dimineața. Starea de rău o am deja de câteva zile. Pe 13 ianuarie am pus un story în care am pus că nu mă simt bine și nu înțelegeam de ce. Ulterior am aflat că am COVID. Am făcut test pentru siguranță, pentru că ieri am avut filmări de făcut, iar testul a ieșit pozitiv.

Ieri m-am simțit puțin mai bine, dar astăzi m-am simțit din nou rău. Mi-am dorit astăzi să fiu alături de voi. Am simțit că anumite persoane s-au gândit într-adevăr la mine, chiar daca nu știau ce s-a întâmplat. Sunt vaccinată și am citit simptomele pe internet și ar putea fi Omicron”, a mai spus Bianca Comănici.

