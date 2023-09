„Sunt mai aspru” Cosmin Seleși, un tată și un soț impunător. Actorul a vorbit fără perdea despre viața de familie

In articol:

Cosmin Seleși este de departe unul dintre cei mai cunoscuți actori de la noi din țară. Cu toate acestea, puțini știu detalii importante din viața lui personală, asta deoarece a ales să păstreze discreția.

Dar iată că acum a dat totul din casă și a spus cum se descurcă în rolul de tată. Se pare că vedeta are o listă de reguli, pe care o impune celor doi micuți din viața lui. Mărturisirile neașteptate făcute chiar de el!

Cosmin Seleși, listă de reguli stricte pentru copiii lui

Cosmin Seleși este foarte îndrăgit de o mulțime de oameni, iar acest lucru se datorează carismei și umorului de care a dat dovadă mereu. Totodată, actorul a vorbit de cele mai multe ori cu sinceritate și a spus lucrurilor pe nume. Și de data aceasta a făcut la fel, când a fost întrebat cum este în rolul de tată.

Nici nu a stat pe gânduri și a recunoscut că este puțin mai aspru, având anumite cerințe de la copiii săi.

„Sunt mai aspru un pic, mai cu reguli. Eu cred că educația copiilor, cel puțin în primii șapte, opt, zece ani, au nevoie de reguli. Și nu mă refer doar la reguli stricte. E regulă clară, ne spălăm pe mâini înainte de masă, și asta e o regulă. Regulă să ne spălăm pe dinți dimineața și seara. Regulă să ne facem patul. Și eu funcționez după reguli. Și tu funcționezi după reguli. Cred că trebuie să le dăm asta la început.”, a spus Cosmin Seleși, pentru cancan.ro .

Ce spune actorul despre relația cu soția lui: „Nu mă contrazice”

Ei bine, pe aceeași temă legată de familie, Cosmin Seleși a mărturisit că se înțelege foarte bine cu soția lui și apreciază că aceasta nu intervine atunci când el are o remarcă de făcut la adresa celor doi copii.

Totodată, actorul recunoaște că dacă se întâmplă să greșească, soția îi spune în privat acest lucru, ci nu de față cu copiii.

„Nu, niciodată nu ne-am contrazis. Dacă eu hotărăsc ceva, soția nu mă contrazice, de față cu copiii. Dacă am greșit, îmi spune în privat, că atunci bulversezi copilul.”, a mai spus Cosmin Seleși, pentru aceeași sursă menționată mai sus.

În cadrul interviului, Cosmin Seleși a fost întrebat dacă a mers vara aceasta la evenimente, iar răspunsul lui a fost mai sincer ca niciodată. Actorul a mărturisit că a ales să nu se implice în alte proiecte, ci să petreacă mai mult timp cu familia lui.

„Nu m-am prea băgat, mi-am luat liber vreo lună și ceva. Am refuzat foarte mult, pentru că am vrut să mă opresc un pic și am petrecut mai mult timp cu familia, mi-am dorit asta.”, a mai spus prezentatorul TV .

