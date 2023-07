„Sunt mândră” Anamaria Prodan și-a acoperit definitv tatuajul cu chipul fostului soț! Cum arată acum desenul de pe spate al impresarei

In articol:

Anamaria Prodan și-a făcut curaj și și-a acoperit definitv chipul fostului soț pe care îl avea tatuat pe spate, alături de chipurile copiilor ei. Cu doar câteva ore în urmă, impresara a postat în mediul online o imagine cu noul ei tatuaj, modificat și îmbunătățit. În locul chipului fostului său soț a ales să deseneze mai mulți trandafiri, pentru a se asigura că scapă definitiv de orice urmă care i-ar putea aduce aminte de faptul că, la un moment dat, în acel loc

a ales să se tatueze din dragoste.

În trecut, Anamaria Prodan a mai avut o tentativă de a-și acoperi tatuajul, acoperind chipul fostului partener cu o pasăre, însă a fost vorba doar de o simulare realizată cu ajutorul programelor de editare. Până să se hotărască ce va desena în locul în care, la un moment dat, a stat fostul soț, au trecut mai multe luni, însă iată că acum a venit momentul să-și acopere definitiv trecutul.

„Eu sunt Anamaria Prodan și sunt mândră de copiii mei absolut superbi”, a scris Anamaria Prodan în dreptul imaginii postate.

Anamaria prodan, dezvăluiri emoționante despre fosta căsnicie

Recent, în cadrul unui interviu, Anamaria Prodan a vorbit, la rece, despre fosta sa căsnicie și despre partea sa de vină în toată această poveste. Impresara este de părere că nu s-a străduit suficient pentru a-și menține vie relația și că a pus prea mult accent la acea vreme pe muncă. Pe de altă parte, consideră și că o relația de iubire autentică nu presupune a avea și rolul de paznic, pe lângă cel de partener de viață.

„Eu am ținut de căsnicie cu dinții timp de 16 ani, de imperii construite, dar nimic nu e pentru totdeauna (…) În 16 ani m-am întors mereu, săptămânal, ziceam că nu fac bine ceva, greșesc undeva, trebuie să fac mai mult și m-am uitat pe mine.

Consider că a fost și greșeala mea că probabil nu am făcut suficient pentru a-l salva și pentru a-mi salva căsnicia, întotdeauna e vina amândurora.

Nu am reușit, e o restanță acolo, poate dacă nu munceam atât de mult, poate puteam să îl țin, poate puteam să fac mai mult și nu cădea în lumea asta, dar iarăși mă gândesc… căsnicia nu trebuie să fie poliție. De disperare am făcut tot, de unde l-am luat eu pe Laurențiu, din liga a doua de pe nicăieri? Eu i-am zis că nimeni nu va crește cum a crescut el, așa am făcut!”, a declarat Anamaria Prodan în cadrul unui podcast.

