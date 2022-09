”Sunt mândră de treaba asta”. Ce veste a dat Emily Burghelea, însărcinată în șase luni. Vedeta și-a luat admiratorii prin surprindere

In articol:

Emily Burghea este o mămică tânără și în scurt timp urmează să aducă pe lume al doilea copil al familiei. Ea și Andrei, bărbatul al cărui chip rămâne încă un mister pentru opinia publică, au o fetiță, pe Amedea, iar până acum nu au dorit să împărtășească și cu admiratorii lor sexul viitorului bebeluș.

Însă, deși țin la acest secret, cei doi își țin admiratorii la curent cu tot ceea ce se întâmplă în viețile lor, lucru pus în practică mai ales de fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil”.

Emily Burghelea, nevoită să-și schimbe garderoba

Activă pe rețelele de socializare, vorbăreață și deschisă cu cei care fac parte din comunitatea ei, acum, când s-a mutat în casă nouă și abia și-a pus lucrurile la punct, Emily Burghelea a constatat un lucru îngrijorător pentru o femeie. Mai ales pentru una ca ea, pasionată de cumpărături și de modă.

Acoperindu-și formele doar cu un prosop, complet nemachiată, fericită, dar și îngrijorată în același timp, blondina le-a mărturisit fanilor că a ajuns în punctul în care poate spune cu

sinceritate că nu are ce să mai îmbrace.

Și asta pentru că, dacă până acum avea un dressing imens, cu articole mai ceva ca la magazin, acum, odată cu mutarea în casa cea nouă, a renunțat la mai mult de jumătatea din obiectele vestimentare pe care le avea.

Plus că, pe lângă faptul că urmează cel mai probabil să le dea, nici silueta de graviduță nu o mai ajută să intre în hainele pe care le purta până nu de mult.

Pentru că burtica i-a crescut vizibil în cele șase luni de sarcină, acum Emily spune că se gândește serios să dea o fugă până la magazinele dedicate femeilor care urmează să devină mame.

”Mai în glumă, mai în serios, eu chiar nu mai am în ce să mă îmbrac. Mi-am sortat hainele, am renunțat la aproape 75% din haine, sunt mândră de treaba asta. Dar am rămas efectiv fără haine care să-mi vină, mai ales acum când mi-a crescut burtica. M-am gândit puțin la treaba asta, mi-am lăsat câteva rochițe, dar nu mai e vremea de rochițe. Cred că trebuie să încep să-mi iau haine de graviduță”, a spus Emily Burghelea pe pagina personală de Instagram.

Și nu doar ea a rămas fără haine, căci și Andrei, deși încă nu a renunțat la vreun obiect vestimentar din toate cele vechi, spune că se confruntă cu aceeași problemă.