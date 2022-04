„Sunt momente foarte grele” Oana Lis, din ce în ce mai îngrijorată din cauza stării de sănătate a soțului său. Cum se simte Viorel Lis în aceste momente

In articol:

Oana Și Viorel Lis traversează o perioadă destul de grea din cauza problemelor de sănătate ale fostului edil. Cei doi se sprijină reciproc în orice situație, însă Oana Lis recunoaște că viața după un infarct nu este deloc ușoară, mai ales când vârstă înaintată își spune și ea cuvântul.

În cadrul unui interviu, Oana Lis a vorbit despre cum se simte soțul ei după ce a suferit un infarct. Se pare că le este destul de dificil să se obișnuiască cu noile schimbări care au venit în vaiața lor. De la meniu, până la stil de viață, a fost necesar să se modifice totul pentru ca Virole Lis să se mențină într-o stare de sănătate stabilă.

„Nu aș vrea să vorbesc foarte mult pentru că mă emoționez. Mă emoționează când vorbesc de Viorel și de starea lui pentru că eu aș vrea să-i fie bine, aș vrea să-i dau de la mine putere, să îi dau energie, dar nu pot. Adică, până la urmă este și vârsta, este și boala. Nu pot să fac mai mult este posibil, dar aș vrea să fac. Are perioade în care e trist, chiar mă gândeam ce aș mai putea să fac pentru chestia asta. Nu știu, e greu, nu este ceva ușor. Viața este viață înainte de infarct și cu totul altă viață după infarct. E o viață în care trebuie să schimbi regimul de a mânca, regimul de a trăi, nu mai ai voie să te stresezi. Chiar mă deranjează când cineva îl sună pe Viorel cu niște aberații pentru că el nu are voie să se streseze deloc. El trebuie să stea foarte foarte liniștit. Asta e viața mea acum, mi-o asum și asta e, merg mai departe. A avut noroc că eu am știut ce să fac în acel moment, mi-am dat seama că este infarct, salvarea a venit repede pentru că s-a întâmplat de dimineață. A avut noroc de niște medici cardiologi foarte buni la Floreasca, le mulțumesc încă o data. Într-adevăr, acum este foarte slăbit, trebuie să ia un tratament toată viața, o singură pastilă dacă o uită se poate înfunda stendul, e destul de periculos”, a spus aceasta, conform Spynews.

Viorel Lis, atacuri de panică după infarct

Oana Lis a mai mărturisit că Viorel Lis a trecut prin mai multe episoade în care a avut atacuri de panică la orele dimineții, în care simțea că se sufocă, însă a știut cum se gestioeze și această situație delicată.

„A avut și atacuri de panică după, dar l-am ajutat eu. După ce a venit acasă, pe la ora 5-6 dimineața se trezea și zicea că se sufocă, că îi e rău. Și atunci mi-am dat seama că la ora aia făcuse infarctul. Deci cumva, erau atacuri de panică, nu era ceva real de la inimă. Sunt momente foarte grele, dar mă bucur că el își dorește să trăiască cât mai mult cu mine, iubește viața, iubește oamenii și vrea să se bucure de fiecare zi”, a mai declarat Oana.