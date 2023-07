"Sunt o concurentă controversată". Iris de la "Bravo, ai stil" a povestit tot ce s-a întâmplat în culise, atunci când Andreea i-a arătat un semn obscen | EXCLUSIV

In articol:

Iris, concurentă în Sezonul 8 de la "Bravo, ai stil", a vorbit în exclusivitate la WOWnews despre momentul stânjenitor din culise, când Andreea i-a arătat un gest obscen.

Competiția devine din ce în ce mai strânsă la "Bravo, ai stil", acolo unde fetele se bat pentru titlul de cea mai stilată femeie din România. Iris și Andreea sunt veterane în concurs, ele fiind în competiție încă de la început.

Dacă unele dintre participante au fost eliminate și mai ales dacă unele dintre ele deja au fost înlocuite, Iris și Andreea au reușit să se mențină pe poziție, rămânând în concurs până la acest moment. Controversele nu au stat însă departe de ele așa că atât Iris, cât și Andreea au fost implicate în multe discuții în platou. Cea mai recentă însă i-a luat pe toți prin surprindere.

Iris, surprinsă de gestul pe care Andreea l-a făcut în culise

Recent, Iris și Andreea au fost în mijlocul unor noi controverse, după ce bruneta a făcut un gest neobișnuit în culise.

Andreea i-ar fi arătat lui Iris un gest obscen, iar roșcata a vorbit despre întreaga situație în platou.

"Au început să mă obosească discuțiile repetitive în care sunt direct implicată pentru că hei, nu e un secret.. sunt o concurentă controversată", a mărturisit Iris, la WOWnews.

Iris a fost surprinsă de gestul Andreei, tocmai pentru că este de părere că nu au o astfel de relație de prietenie, în cât să își arate semne de acest gen. La rândul ei, Andreea s-a apărat în platou, susținând că totul a fost o glumă.

"Eu am fost cumva uimită de gestul pe care și l-a permis să mi-l adreseze. Am mai specificat în repetate rânduri, noi nu acest fel de relație care să permită aceste gesturi și în febra momentului nu am știut poate să reacționez destul de impunător.

Regret că am fost moale, ceea ce pe mine nu mă caracterizează. (…) Ea a încercat să o dea pe un gest jovial, însă a fost ceva de prost gust, un gest care nu își are locul în cadrul unei competiții de stil.

Se presupune că suntem niște fete cu stil, cu cei 7 ani de acasă și intră cumva în contradictoriu cu tot ce încearcă ea să arate în platou și în online", a mărturisit Iris, în exclusivitate la WOWnews.

Iris, la Bravo, ai stil! Backstage [Sursa foto: Captură YouTube]

Iris povestește tot ce s-a întâmplat în culise

Deși Andreea a încercat să ascundă tot ce s-a întâmplat, camerele de supraveghere din culise au surprins întreg momentul. Iris mărturisește că a fost șocată de ceea ce s-a întâmplat și nu s-a pus problema să fie amuzată de gestul Andreei, așa cum colega ei de platou a susținut.

"Nu a fost o glumă, nu s-a creat un context care să îi dea prilejul să facă asta. Se vorbea despre faptul că noi suntem cele mai votate concurente, fiind și veteranele competiției, cum ni s-a tot spus, iar ea mă completa cumva în dialog. Mi s-au adresat niște întrebări și ea mă completa la răspunsuri, iar după a devenit cumva un monolog, un discurs al meu. (…) S-a făcut și o glumiță că am fi o familie disfuncțională, acea a fost o glumă pe seama căreia am putut să mă amuz.

După toate astea, cumva toată atenția s-a mutat de pe noi spre alte concurente, noi ne făceam ultimele retușuri, iar ea era pe canapea, eu pe un scaun, și-a scos pălăria de pe cap, a îndreptat-o spre camere ca să nu se vadă ce urma să facă și mi-a arătat un gest, adică degetul mijlociu, un gest obscen, iar eu i-am mimat instinctiv fața, pentru că fața ei era cumva prietenoasă.

Am primit un gest cu mare conotație, chiar dacă e în spirit de glumă nu îl arunci așa (…) Se vedea pe mine că eram nedumerită, iar ea avea așa o satisfacție și a repetat gestul. Nu am făcut-o negativ, tocmai pentru că eu eram șocată", a povestit Iris.

Iris, la Bravo, ai stil! Backstage [Sursa foto: Captură YouTube]

Iris, deranjată de gestul Andreei

Concurenta de la "Bravo, ai stil" a mai adăugat că justificările Andreei au deranjat-o, ea fiind de părere că glumele de agest gen nu își au rostul. Mai mult decât atât, ea a fost și deranjată de justificările Andreei.

Citește și: Gest neașteptat în „Casa Iubirii”. Bianca nu și-a mai putut stăpâni lacrimile în fața lui Laurențiu: „Îți sunt recunoscătoare că mă faci să zâmbesc și să plâng, din când în când”. Concurentul a rămas mut de uimire

"De acolo au venit comentariile ei și scuzele și faptul că a vrut să fie o glumiță și că tot ea s-a apropiat de mine, iar eu am profitat de asta ca să îmi creez subiect cu ea.

Eu îmi legam sandalele și m-am trezit cu un gest obscen în fața. De asta nici nu am vrut să aduc asta în discuție în emisiune, pentru că nu știam dacă există dovezi. Pentru că eu aș fi pus pe ea niște lucruri care nu se puteau vedea", a mai adăugat Iris.

