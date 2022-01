„Sunt opt ani, de fapt, de când ne tot luptăm” Anamaria Prodan, declarațiile momentului despre despărțirea de Laurențiu Reghecampf! Motivul pentru care a păstrat tăcerea

In articol:

Vestea că Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf s-au despărțit a picat ca un trăsnet pe lumea showbiz-ului românesc. După mai multe certuri și scandaluri publice, sexy impresara a scos la iveală alte dedesubturi din spatele celui mai mediatizat divorț din ultima perioadă.

Anamaria Prodan: ”Noi am mai fost împreună când eram copii”

În cadrul podcast-ului lui Codin Maticiuc, blondina a dat totul din casă și a vorbit, fără ocolișuri, despre tot ceea ce s-a întâmplat în relația ei cu antrenorul.

Recent, Pe YouTube, în cadrul podcast-ului lui Codin Maticiuc, Anamaria Prodan a vorbit despre căsnicia ei cu Laurențiu Reghecampf. Impresara a povestit că ea și antrenorul au fost împreună când erau copii, apoi peste ceva timp s-au reîntâlnit și au format, din nou, o relație, de această dată mult mai serioasă, rezultând o căsătorie, dar și un copil.

Citeste si: Ce a aflat Codin Maticiuc despre Anamaria Prodan și frații Cămătaru? A pus mâna imediat pe telefon, să-i confirme și Nuțu! "Cum adică...?"

Vedeta a declarat că își dorea foarte tare un băiat, așa că la 36 de ani a rămas însărcinată cu unicul său fiu, Laurențiu Reghecampf Jr., iar la momentul respectiv, specialiștii i-au recomandat să facă avort pentru că ar fi fost riscant pentru sănătatea sa să îl nască pe mezinul familiei.

Așadar, impresara a refuzat vehement, nu a ascultat pe nimeni și a dus la bun sfârșit sarcina, născându-l pe fiul ei și al lui Laurențiu Reghecampf.

„Era un jucător de fotbal în Liga a II-a foarte muncitor, perseverent. Noi am mai fost împreună când eram copii, când eram mai mici, am zis că este un semn. Eu îmi doream foarte tare un băiat și am zis că schimb o mie de bărbați până fac un băiat(...) La 36 de ani am rămas grăvidă și știam clar că o să am băiat. Trebuia să fac chiuretaj pentru că am avut o operație. N-am ascultat de nimeni și am zis că acest copil o să fie perfect. Nu m-a interesat.”, a declarat Anamaria Prodan.

Citeste si: Vestea tristă a zilei, din păcate s-a confirmat. Horia Moculescu..- bzi.ro

Impresara, despre declinul din căsnicia cu antrenorul

Anamaria Prodan a mai povestit că a făcut tot posibilul să-l ajute cu tot ce a putut pe Laurențiu Reghecampf privind cariera sa, fapt ce i-a și reușit. Impresara a explicat că în ceea ce privește cariera de antrenor, ea a fost sprijinul principal, asta pentru că blondina îi făcea interviurile, filmulețele motivaționale și multe altele.

Citeste si: Anamaria Prodan s-a dezbrăcat și l-a convins pe Reghe să se pozeze cu ea! Dezvăluiri făcute de fostul șef Playboy: ”L-a tras într-o încăpere alăturată”

Totodată, celebra impresară a explicat că declinul din căsnicia sa cu Laurențiu Reghecampf a avut loc cu mai bine de opt ani în urmă, iar de atunci și până când cei doi au ajuns în pragul divorțului s-a dus o luptă continuă pentru a repara relația. Cu toate acestea, în toți acești ani, cei doi nu au dat vreodată de bănuit că relația lor nu ar fi una pe cât se poate de bună, asta pentru că impresara a păstrat tăcerea, nedorind să dezvăluie nimic din ceea ce se petrecea în căsnicia sa.

„Terminase și cu fotbalul, avea și niște probleme medicale. I-am zis să mă asculte pe mine și eu o să îi fac o carieră cum n-a mai văzut și a fost numărul unu. Cu mine el a mers din ce în ce mai bine. Nici nu permiteam cuiva să îl atingă. Eu am fost cumva și soție, iubită, bodyguard. El a ascultat orbește. Îi făceam interviurile, filmulețele motivaținale după fiecare meci, e o artă. Dacă nu ai educație, e foarte greu. Cred că a fost foarte mult pentru el(...)

De acolo i-a luat Dumnezeu mințile și și-a descoperit latura asta spirituală. Dacă nu avea problema asta, astăzi el era în primii 10 antrenori ai lumii. Am încercat (n. red. să îl impresarieze în continuare). Când deja sari calul cu mine, te îngrop! A trecut, sunt doi ani, sunt opt ani, de fapt, de când ne tot luptăm, ca să aibă și copilul meu un exemplu. Când aveam cea mai mare nevoie de el...

Codin: Declinul vostru a început de opt ani încoace?

Anamaria: Da, dar am tăcut din gură și de multe ori am învățat că bărbații trebuie să îi iei cu ușurelul și asta am făcut toată viața.”, a fost discuția celor doi, pe YouTube.

Distribuie pe: