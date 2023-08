”Sunt pe calea cea bună” Giulia Nahmany, schimbarea radicală care i-a adus împlinirea în viață. Ce face vedeta, după ce a pus actoria pe plan secund?

In articol:

Giulia Nahmany este cunoscută la noi în țară ca actriță, dar și ca participantă în cadrul mai multor emisiuni TV, unde a făcut în așa fel încât să nu treacă neobservată.

Cu o carieră de succes în spate, vedeta a luat pe toată lumea prin surprindere atunci când a decis să își schimbe radical viața.

Citește și: Giulia Nahmany a descoperit inghetata care NU O INGRASA! O mananca zilnic si nu a pus un gram pe ea

Actrița este cea mai fericită de când s-a reprofilat

Nu doar stilul de viață pe care-l trăiește, ci și aria profesională. Astfel, punând acum actoria pe plan secund, dar menționând că artistă este și va rămâne mereu, Giulia Nahmany s-a orientat către partea spirituală a vieții și traiul în armonia dintre minte, corp și suflet.

În cadrul celui mai recent interviu pe care l-a oferit, vedeta a mărturisit că se îndreaptă cu pași mici, dar siguri către varianta sa cea mai bună din toate punctele de vedere.

Recunoaște, însă, ca acest fapt înseamnă multe sacrificii, pe care le tot face de ceva vreme, dar asta nu a dus-o încă în punctul în care să își trăiască viața după acțiunile și conștientizările sinelui interior.

Citeste si: Arsurile la stomac- de ce apar si cum scapi de ele

Citeste si: Mia Khalifa, pictorial incendiar la malul mării. Vedeta a stârnit furori cu ultimele sale postări| FOTO- stirileprotv.ro

Citește și: Gafa Giuliei Nahmany la un eveniment monden! Blondina a venit cu un san pe afara

Încă se mai lasă condusă de ego, spune ea, dar are ambiție și știe că, prin manifestările pe care le face, în curând va fi un alt om.

”Sunt pe drumul de a fi cea mai bună versiune a mea. Ca să fim cea mai bună versiune a noastră trebuie să facem mai multe sacrificii decât ne putem imagina. Încă nu am ajuns acolo, recunosc. Încă am multe momente în care deciziile mele sunt luate din ego. Atunci când voi face totul din sinele meu superior, voi ști că sunt cea mai bună versiune a mea. Am suficientă smerenie și modestie să recunosc că nu am ajuns încă în acel punct. Aș fi ipocrită dacă aș spune altceva. Dar sunt pe calea cea bună, îmi doresc să ajung acolo”, a spus Giulia Nahmany, conform Fanatik.

Iar schimbarea sa vine datorită faptului că a ajuns să fie pasionată de tot ce înseamnă traiul sănătos și în echilibru.

Este atât de implicată în tot ce înseamnă wellness, încât acum Giulia Nahmany oferă sfaturi în online și celor care vor să o urmeze sau celor care sunt în căutarea sinelui.

Citește și: Imagini emotionante cu Giulia Nahmany si "comorile" ei!

Citeste si: “Suntem în 2023! Nu mai este o rușine să te desparți!” Prima declarație a Cristinei Șișcanu, în privința zvonurilor despre divorțul de Mădălin Ionescu!- kfetele.ro

Citeste si: VIDEO- Imagini din noaptea crimei de la Mangalia, surprinse de camerele de supraveghere. Ce a făcut Loredana după ce a abandonat cadavrul Alinei Ciobanu?- stirilekanald.ro

Citeste si: "Dacă mă mai iei o dată la mișto, atât îți trebuie!”. Ana Morodan, deranjată de atitudinea șoferului ei. Ce i-a spus „Contesa digitală” când a întrebat unde este mașina- radioimpuls.ro

Giulia Nahmany, schimbarea radicală care i-a adus împlinirea în viață [Sursa foto: Facebook ]

Nutriția, sportul, spiritualitatea, rutina zilnică, studiul și schimbarea mentalității au ajutat-o pe actriță să facă o schimbare în bine în viața sa, pe care acum încearcă să le-o insufle și fetelor sale.

Mai mult decât atât, pe lângă ajutorul oferit în online celor care fac parte din comunitatea sa, modelul dat fetelor și viața altfel pe care o duce acum, Giulia s-a și specializat în acest domeniu.

Este acum actriță, scriitoarea, producător și instructor de yoga, sport pe care-l practică zilnic și care a dus-o în punctul de a se cunoaște pe sine la un alt nivel.

”A început (nr. pasiunea pentru wellness) în momentul în care mi-am schimbat stilul de viață. Practic am fost într-un moment din viața mea când trebuia să fac o alegere. Fie să merg în continuare pe drumul acela, fie să fac o schimbare în bine. Această schimbare a venit treptat, prin foarte mult studiu, prin multă disciplină. Cu cât am învățat mai mult, am realizat că drumul este atât de lung. Sunt pasionată de mai multe arii în wellness. Și partea de nutriție, și de spiritualitate, tot ceea ce înseamnă legătura dintre minte, corp, suflet. Pasiunea mea pentru yoga a ajuns la un alt nivel. Anul trecut, în decembrie, mi-am luat și atestatul pentru a fi instructor de yoga. Asta pentru că voiam să îmi aduc cunoașterea la un alt nivel”, a mai adăugat artista.