"Sunt pe perfuzii" Fiica lui Florin Salam a ajuns pe mâinile medicilor. Ce i s-a întâmplat lui Betty după ultimul concert pe care l-a susținut?

Exact când plănuia să se relanseze în muzică, Betty Vișănescu a ajuns pe mâinile medicilor. Fiica cea mare a lui Florin Salam nu s-a simțit prea bine după ultimul concert sutinut, așa că a ținut să apeleze la perfuzii și antibiotice, pentru a se pune pe picioare.

Despre cum se simte în aceste momente, dar și despre diagnosticul primit a vorbit chiar artista, într-un interviu recent, pentru playtech.ro

Betty Vișănescu: "Sunt pe perfuzii și pe antibiotice"

Betty Vișănescu a fost nevoită să apeleze la ajutorul medicilor. Fiica lui Florin Salam aproape că a rămas fără voce după ultimul concert pe care l-a susținut, din cauza unei viroze. Artista spune că cel mai probabil este vorba despre o bacterie cu care s-a infectat de curând, pentru că în ultima perioadă a răcit foarte des: "Sunt pe perfuzii și pe antibiotice. M-am trezit cu o răceală puternică, acum vreo săptămână. Abia mai vorbeam, nici acum nu-s prea bine. Sper să-mi revin cât mai repede, pentru că săptămâna viitoare intru în studio și voi filma și un clip nou.

Mathias (n.r. fiul artistei) răcește cam la două săptămâni, de când merge la grădiniță. Înainte a fost el bolnav, dar nu cred că am luat ceva de la el. La ultimul concert, nu am avut microfonul meu, se pare că de acolo am luat un Streptococ. E a treia oară de atunci de când răcesc rău iar și am probleme cu vocea.", a declarat fiica lui Florin Salam, pentru sursa citată.

Florin Salam și fiica lui, Betty [Sursa foto: Captură video]

"Cât de curând, voi înregistra o piesă nouă și cu tata"

Betty a anunțat că este pregătită să se relanseze în muzică și că are multe surprize pentru cei de acasă. Fiica lui Florin Salam va urca din nou pe marile scene și chiar are de gând să scoată o nouă piesă cu tatăl ei: "Cât de curând, voi înregistra o piesă nouă și cu tata. La anul avem deja concerte împreună în Moldova și Germania. Am vrea să facem un spectacol amândoi la Sala Palatului. Tata se simte mai bine, dar trebuie să se menajeze pentru că muncește mult și nu prea doarme. Dar la el asta face parte din rutină, așa e obișnuit.", a mai spus Betty Vișănescu.