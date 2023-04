„Sunt pretențioasă” Deea Maxer a transmis un mesaj clar după ce s-a aflat cine este noua iubită a lui Dinu! Unde a mers artista, imediat după ce fostul soț a recunoscut că iubește din nou

In articol:

Deea și Dinu Maxer se află într-o situație pe care mulți dintre admiratorii fostului cuplu o văd mai mult complicată decât limpede. Cei doi foști soți, în ciuda faptului că în urmă cu doar câteva săptămâni au dat de înțeles că sunt în suferință în urma divorțului, au ajuns să fie acum fericiți alături de persoane diferite.

Dacă situația în cazul artistului este una certă, știindu-se foarte clar că se află într-o relație cu o brunetă tunată pe nume Ada, Deea preferă, totuși, să rămână discretă și să nu ofere prea multe detalii despre bărbatul misterios care i-a oferit buchetul de lalele cu care a apărut în mediul online.

Încă de când au făcut marele pas de a se separa, după 18 ani de căsnicie, Deea Maxer s-a implicat într-o mulțime de activități care au ajutat-o să se deconecteze de la schimbările prin care trece în plan sentimental, așa că de această dată le-a povestit fanilor despre una dintre marile pasiuni ale femeilor, încălțămintea. Fosta soție a lui Dinu a mărturisit că are un picior foarte atipic și gusturi speciale, motiv pentru care preferă de fiecare dată să-și facă pe comandă încălțările de orice fel.

„Când vine vorba de încălțăminte, sunt pretențioasă. Am un picior subțire, îngust, lung și îmi găsesc tare greu de încălțat, plus că nici modelele nu mă mulțumesc, cele de pe piață, așadar voi știți faptul că Ligia îmi este prietenă de ani de zile și promovez cu drag brand-ul ei românesc. Este cel mai mare depozit de piele naturală din București.”, a spus Deea Maxer în mediul online.

Cine este, de fapt, noua iubită a lui Dinu Maxer?

După ce Dinu Maxer a recunoscut că se află într-o nouă relație, în spațiul public au apărut mai multe informații neașteptate despre iubita artistului. Surse din anturajul tinerei au spus că are, de fapt, 29 de ani, și nu 36, așa cum s-a vehiculat inițial, și că este divorțată de doar câteva luni, fostul său partener de viață căsătorindu-se cu altă femeie anul acesta.

„Ada este din Târgu – Jiu, dar stă în București. Din câte știu, ea are un salon de înfrumusețare, la București și pune gene false. A fost și măritată, dar a divorțat acum câteva luni. Nu are copii împreună cu fostul soț. Nu știu ce scrie la ea pe Facebook, de Minister, cum că a lucrat la vreun Minister, habar nu am, cred că o fi făcut vreo școală pe acolo și a pus ea așa.

Nu are 36 de ani cum se zice, este mult mai mică. Are 29 – 30 de ani, atât! Pe fostul soț îl chemă Mihai și a stat șase ani cu el. Din câte știu, el și familia lui aveau ceva apartamente, blocuri împreună. Construiau mai exact! Din câte am înțeles, Mihai cumpăra casele, le făcea, după care le scotea la vânzare, iar părinții lui se ocupau de construirea de blocuri. Fostul soț de care a divorțat Ada anul trecut s-a recăsătorit anul acesta cu o altă persoană. El și-a refăcut viața personală” , au spus surse apropiate din anturajul Adei, noua iubită a lui Dinu Maxer, conform Click.