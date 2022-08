Sunt rivale în serialul "Infidelul", dar cum se înțeleg, în realitate, Cansu Dare și Melis Sezen?! Jurnaliștii WOWbiz.ro au aflat ce relație este, de fapt, între Asya și Derin | EXCLUSIV

In articol:

Totuși, cum se înțeleg în realitate celebrele actrițe Cansu Dare și Melis Sezen?! Jurnaliștii WOWbiz.ro au aflat toate informațiile!

Cele două actrițe superbe au petrecut o bună parte de timp împreună, pe platourile de filmare de la "Infidelul". În producția difuzată de miercuri până vineri la Kanal D, Derin și Asya sunt două femei rivale, Derin fiind cea care îi distruge familia celebrului medic.

Asya va căuta la rândul ei răzbunare, fără să își dorească să fie victima soțului care a dus o viață dublă vreme de câțiva ani și care urmează să aibă un copil cu o altă femeie.

Derin și Asya, rivale în serialul "Infidelul"

Asya este o femeie frumoasă care pare că duce o viață perfectă. Are o carieră de succes, este medic, are un soț minunat și familia pe care și-a dorit-o dintotdeauna. După ce a rămas orfană când era foarte mică, Asya a visat doar să aibă un cămin perfect, iar totul părea să fie rupt din povești.

Totuși, o adevărată problemă îi strică toată fericirea. Deși credea că viața ei este minunată, ea află că Volkan, soțul ei, duce o viață dublă, iar amanta lui urmează să îi dăruiască un copil. Derin este femeie de care soțul său s-a îndrăgostit, iar acum îi va ruina familia.

Derin nu mai suportă să fie cea de-a doua femeie din viața lui Volkan așa că și ea va pune mare presiune pe bărbat ca să renunțe la actuala familie și la căsnicia cu Asya.

Din acel moment, Asya își va dori doar să se răzbune pe soțul ei și pe Derin, dar și pe ceilalți din jur care știau foarte clar de aventura bărbatului și i-au ascuns soției totul timp de mai mulți ani.

Cansu Dare, Caner Cindoruk și Melis Sezem [Sursa foto: Instagram]

Cum se înțeleg în realitate Cansu Dare și Melis Sezen

Cansu Dare și Melis Sezen au petrecut multe ore împreună pe platourile de filmare pentru "Infidelul", producție în care sunt rivale. Chiar dacă pe micul ecran cele două actrițe nu se înțeleg deloc, în realitate se pare că au devenit bune prietene.

Există mai multe imagini inedite cu actorii din "Infidelul", iar astfel au apărut și cele două actrițe așa cum nimeni nu s-ar fi așteptat să le vadă. Cansu Dare și Melis Sezen se înțeleg de minune în viața reală, iar acest lucru este foarte clar și din imaginile pe care le-au postat pe rețelele sociale.

Frumoasele actrițe au apărut în mai multe selfie-uri împreună, iar Meis Sezen a ținut chiar să aducă mulțumirii întregii echipe cu o postarea distribuită în mediul online.

"Fiecare mulțumire pentru voi tot nu ar fi de ajuns! Mă bucur că am lucrat împreună", a scris Meis Sezen pe contul său de Instagram, alături de mai multe fotografii din timpul filmărilor.

Cele două actrițe din Infidelul [Sursa foto: Instagram]

Cine este Melis Sezen, actrița care îi dă viața personajului Derin

Melis Sezen s-a născut la Istanbul, pe 2 ianuarie 1997 și provine dintr-o familie grecească și albaneză. Viața ei în actorie a început odată ce mama sa a decoperit că are un talent aparte și a înscris-o la cursuri care să o pregătească.

Melis Sezen și-a făcut debutul în televiziune în 2016 cu ficțiunea turcească „Hayat Bazen Tatlıdır”. Ulterior au venit numeroase proiecte, atât pentru film, pentru televiziune, cât și pentru a juca în seriale.

În producția "Infidelul", Melis Sezen și-a jucat atât de bine rolul, în cât a primit o serie de amenințări din partea fanilor înfocați. Jurnaliștii WOWbiz.ro au scris despre acest subiect și într-un material recent, unde au prezentat pe larg toate detaliile.

"La început am avut parte de reacții foarte puternice din partea publicului. Oamenii o urau pe Derin și unii nu mai făceau diferența între mine, actrița, și personajul meu, Derin.

Au fost o mulțime de comentarii, și insulte, pe paginile mele, în spațiul online, adresate direct lui Derin… Din fericire, în timp, oamenii au început să o înțeleagă pe Derin și am primit mesaje de la multe femei care spuneau că empatizează cu personajul interpretat de mine in serial, unele chiar se aflau în aceeași situație", a explicat actrița pentru In Style Turcia.

Melis Sezen în rolul lui Derin [Sursa foto: Instagram]