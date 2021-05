In articol:

Theo Rose este una dintre cele mai îndrăgite artiste, care se menține în top cu piesele sale.

Sunt sau nu Bogdan de la Ploiești și Theo Rose un cuplu?

Una dintre colaborările de succes a fost între Theo Rose și Bogdan de la Ploiești, piesele sale fiind în primele locuri pe youtube. În urma primului videoclip, fanii s-au grăbit imediat să tragă concluzii că ar fi ceva mai mult între ei.

"După ce am scos piesa cu Bogdan, copiii de pe TikTok și oamenii care ne apreciau ne-au combinat. Asta pentru că eu și Bogdan, puși la un loc, suntem un combo cumva de energie și muzical chiar. Noi ne înțelegem foarte bine, suntem colegi de studio mai nou, el face parte din echipa noastră. E un băiat foarte talentat și foarte muncitor. A fost foarte amuzant, pentru că și noi când am văzut așa, și noi am alimentat puțin toată ideea asta, că ni s-a părut amuzant, ni s-a părut mișto.", a spus Theo Rose.

Citeste si: Theo Rose și Alex Leonte, anunțul mult așteptat! Când se vor căsători?

Comentariile fanilor și toate aceste speculații au început să-i afecteze relația, astfel că Theo Rose a decis să întrerupă colaborarea cu Bogdan de la Ploiești.

"Alex nu mi-a zis despre lucrurile astea, despre ce-i spuneau lui prietenii, însă l-am surprins citind mesaje pe Instagram, pentru că oamenii l-au găsit pe Instagram și îi scriau:' s-o lași în pace, să fie fericită cu Bogdan'.

Citeste si: Andreea Marin, despre mariajul cu Ștefan Bănică Jr.: „Nu exista nicio atracție pentru mine”- bzi.ro

În momentul ăla am vorbit cu Bogdan, el e super băiat, am stat de vorbă…I-am zis să oprim nebunia asta, facem piesa, dar…oamenii ne-au plăcut așa împreună. Bogdan e un tip foarte iubit de tineri, atunci toți au vrut să-l vadă fericit. Nu știu dacă e căsătorit, habar n-am. Eu nu știu..el a fost căsătorit înainte, nu știu exact povestea care a fost cu căsătoria, cu divorțul.

Am auzit ceva tot din presă.", a conchis Theo Rose, potrivit viva.ro.

Citeste si: Theo Rose a izbucnit în lacrimi! Ce s-a întâmplat cu artista, în Vinerea Mare: „Sunt tristă rău...”

Cum s-au cunoscut The Rose și iubitul ei. Ce spune despre căsătorie

Theo Rose se iubește cu nepotul lui Nea Marin[Sursa foto: Facebook]

The Rose și iubitul ei Alex, nepotul lui Nea Marin, s-au cunoscut la o petrecere unde artista cânta.

"Când l-am întâlnit era la o petrecere, unde eu trebuia să cânt. A venit cineva la mine și mi-a zis că nepotul lui Nea Mărin vrea să mă cunoască. Era frumușel, cu ochii albaștri. Dar mi-au zis: El avea o prietenă atunci, era relația destul de serioasă. După câteva luni însă s-au despărțit. El m-a contactat pe Instagram și i-am zis să termine cu fata aia și după mai vorbim. Apoi a venit să-mi spună, peste trei luni, că e liber. L-am ținut în fața blocului ca să mă răzbun.", a povestit Theo Rose.

Citeste si: Alex Leonte, prima reacție după toate zvonurile despre iubita lui, Theo Rose, și Bogdan de la Ploiești

Cântăreața a recunoscut că s-ar căsători cu Alex, pentru că are toate calitățile de care are nevoie.

"Dacă ar fi, m-aș mărita cu el. Are multe calități. Ne-am mutat la mine foarte repede.

Sunt cu Alex de patru ani. Nu ne-am propus nimic, nu ne-am făcut planuri așa orbește. Am zis că principalul e să fim fericiți. Atâta timp cât vom fi fericiți, lucrurile vor fi mișto și dacă o să vrem să ne căsătorim nu ne va opri nimic, că nici acum pe pandemie..ne ducem noi cu nașii și ne luăm dacă na...", a spus Theo Rose, cu privire la planurile de căsătorie.