"Sunt și eu om, eram nervos" Tavi Clonda, derapaj în mediul online. Postarea care i-a "scăpat" fără să vrea pe internet. Cum își explică gestul: "Îmi pare rău, n-a fost cu intenție"

Gabriela Cristea și soțul ei, Tavi Clonda, sunt foarte cunoscuți și urmăriți în mediul online. Internauții îi apreciază pentru familia frumoasă pe care o formează și sunt atenți la toate postările lor de pe rețelele de socializare. Recent, însă, Tavi Clonda și-a șocat urmăritorii de pe Instagram, atunci când pe pagina sa a fost postat un filmuleț în care folosea un limbaj licențios.

Cântărețul este mai nou pasionat de gătit și a vrut să le arate fanilor ce preparate ies din mâinile lui. În timp ce încerca să prezinte cu ce îi va răsfăța pe cei dragi la masă, soţul Gabrielei Cristea s-a bâlbâit de câteva ori şi, pentru că a uitat ce voia să spună, a început să folosească un limbaj neadecvat, relatează Cancan.ro

Filmulețul a fost șters imediat după publicare, însă fanii artistului au apucat să îl privească și au rămas nedumeriți, neînțelegând ce s-a întâmplat cu Tavi Clonda. Astăzi, cântărețul a făcut primele declarații după gestul său neînțeles și le-a oferit fanilor săi o explicație pentru ieșirea nervoasă pe care a avut-o acum câteva zile.

Care este motivul ieșirii nervoase pe care a avut-o Tavi Clonda?

Potrivit sursei citate anterior, soțul Gabrielei Cristea a postat pe Instagram în urmă cu câteva zile un filmuleț în care gătea, iar la finalul postării artistul a început să folosească un limbaj licențios.

Filmulețul a dispărut imediat de pe pagina cântărețului, însă mulți dintre urmăritorii săi l-au văzut și i-au cerut explicații acestuia. Tavi Clonda a povestit că, încercând să le povestească fanilor ce voia să prepare, a făcut o confuzie, lucru care l-a enervat și l-a făcut să folosească un limbaj neadecvat. Partenerul Gabrielei Cristea a dorit să specifice că limbajul său nu era adresat în niciun caz fanilor săi de pe Instagram, cărora le-a cerut scuze pentru reacția pe care a avut-o.

„N-a fost montat clipul, greșisem un text. Am greșit, am zis primăvară în loc de vară și m-am enervat, dar l-am scos. L-am pus pe story și nu era montat. Doamne ferește, cum naiba să fie vorba despre oameni?! M-am enervat pe mine că n-am știu să zic acolo, eram obosit, eram terminat. Am scăpat păsărica, aia e, ce să fac?! Sunt și eu om. N-am absolut nimic cu oamenii care mă urmăresc și, în general, cu oamenii. Lumea care mă cunoaște știe cam cum sunt. N-aș avea ceva nici cu cineva care mi-ar face rău. Nu răspund în felul ăsta, dar eram nervos pe mine. Îmi cer scuze, îmi pare rău, dar n-a fost cu intenție nimic, doar montaj greșit. Am fost nervos pe mine, nu pe altcineva”, a declarat Tavi Clonda pentru Cancan.ro .

